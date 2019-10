1′- Iniziato il match.

FORMAZIONI UFFICIALI

20:10- FORMAZIONE UFFICIALE MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Duarte, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Paquetá, Bennacer, Kessié; Castillejo, Piatek, Calhanoglu. All. Pioli

20:00 FORMAZIONE UFFICIALE SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Cionek; Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Floccari, Petagna. All. Semplici

PROBABILI FORMAZIONI

18:00- PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3): Donnarumma; Duarte, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer, Paquetá; Castillejo, Piatek, Calhanoglu. All. Pioli.

18:15- PROBABILE FORMAZIONE SPAL (3-5-2): Berisha-Tomovic-Vicari-Igor-Strefezza-Murgia-Valdifiori-Kurtic-Reca-Petagna-Floccari. All. Semplici



Milan-Spal chiude la decima giornata di Serie A. Con il posticipo i rossoneri vogliono la prima vittoria per di Pioli. Il tecnico per ora ha esordito con un pareggio e una sconfitta, quella di Roma dove si sperava in un primo big match dove si potesse uscir vittoriosi e invece Pioli ha conosciuto la prima sconfitta. Ora già si trova ad affrontare una piccola squadra con l’obiettivo se non obbligo della vittoria assoluta. A San Siro va in scena la notte delle streghe ad Halloween. I rossoneri vanno a caccia della prima vittoria con Pioli e si presentano a questa sfida con soli 3 punti di vantaggio sugli ospiti, penultimi in classifica col Brescia e in piena zona retrocessione.

Lo spagnolo Castillejo è favorito sul connazionale Suso, verso la panchina. Dall’altra parte. Semplici si affida all’ex di turno Petagna. A centrocampo si vede Bennacer con Paquetà che supporterà il tridente Castillejo-Piatek-Calhanoglu. In difesa giocherà Duarte e ci si aspetta un grande match anche da Musacchio e Theo Hernandez, quest’ultimo in forma nelle ultime giornate. La Spal si affida a Petagna e Floccari in avanti. A centrocampo Igor e il grande Strefezza insieme a Murgia e Valdifiori giocheranno Kurtic e Reca. In difesa giocheranno Tomovic e Vicari con in porta il solito Berisha.