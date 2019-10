LIVE Parma-Genoa, diretta risultato in tempo reale: le probabili formazioni

PROBABILI FORMAZIONI

17:00- PROBABILE FORMAZIONE PARMA (4-3-3): Sepe-Darmian-Iacoponi-Gagliolo-Giuseppe Pezzella-Kucka-Hernani-Barilla-Kulusevski-Inglese-Gervinho. All. D’Aversa

16:30- PROBABILE FORMAZIONE GENOA (3-5-2): Radu-Goldaniga-C. Zapata-El Yamiq- Radovanovic-Lerager-Schone-Giglione-Barreca-Kouame-Pinamonti. All. Andreazzoli

Vincere per gettarsi nelle parti alte. Questo l’obiettivo di D’Aversa che vuole vedere la sua squadra mettersi a ridosso almeno delle prime otto del campionato. Il tecnico parmense ha recuperato alcuni uomini durante la pausa e può ora sfidare il Genoa con più calma e ragionare di più sulle proprie scelte.

Roberto Inglese di tornare al top, sarà lui a guidare l’attacco della squadra di D’Aversa nella interna contro il Genoa. Ai suoi lati Gervinho e la sorpresa Kulusevski, che con l’Under 21 svedese ha fatto tre gol in una settimana e torna al Tardini voglioso di ripetere il centro messo a segno contro il Torino. In difesa ritorna a Darmian sulla fascia che potrebbe fornire tanti filtranti in attacco. A centrocampo la coppia Hernani–Kulusesvski potrebbe dar fastidio alla diga genoana.

Andreazzoli sceglie in difesa Goldanica, Zapata e El Yamiq. Il muro di centrocampo. formato da Lerager, Schone con Ghiglione e Barreca vedranno di spuntarla per portare alla coppia Kouame e Pinamonti molte soluzioni per attaccare e segnare più facilmente. Ritorna quindi la coppia d’attacco di inizio stagione che malaguratamente non ha segnato molto e perciò poi il Genoa è penultimo in classifica sopra la Sampdoria che occupa ancora l’ultimo posto.