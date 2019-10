12.50 – PROBABILE FORMAZIONE ROMA ( 4-1-4-1): Pau Lopez, Florenzi, Smalling, Fazio, Kolarov, Mancini, Zaniolo, Pastore, Veretout, Perotti, Dzeko.

12.50 – PROBABILE FORMAZIONE MILAN ( 4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Biglia, Kessie; Suso, Leao, Calhanoglu.

Si torna in campo per questa domenica di Serie A con la 9 giornata di campionato che ci mette di fronte ad un big match tra Roma – Milan.

ROMA – MILAN LA PRESENTAZIONE DEL MATCH

Scende in campo la Serie A per la 9 giornata di campionato con un big match del nostro campionato quello tra Roma – Milan due squadre che devo rialzarsi da un inizio di campionato non all’altezza delle aspettative. La Roma di Fonseca arriva a questo match con due pareggi e oggi ha voglia di rivalsa e portare 3 punti che farebbero bene ad ambiente ma soprattutto ai calciatori. Il tecnico giallorosso deve fare i conti con una emergenza a centrocampo con Mancini che agirà da mediano con Veretout e Pastore più alti a ridosso della punta Dzeko. Sulle fasce dovrebbero esserci Zaniolo da una parte e Perotti dall’altra con Florenzi che tornerebbe a fare il terzino. Il Milan di Pioli, invece, dovrebbe essere ancora quello che ha pareggiato con il Lecce nel turno precedente con il tridente Suso, Leao, Calhanoglu con Biglia che dovrebbe essere il regista insieme a Paquetà e Kessiè.