Parma-Verona 0-1 (Video Gol Highlights): con la rete di Lazovic gli scaligeri espugnano il Tardini

90’+4′- Termina la gara.

90’+3′- Si continua a giocare.

90’+2′- Karamoah fa fallo e il Verona usufruisce di un calcio di punizione.

90′- Saranno tre i minuti di recupero.

88′- Veloso non in perfette condizioni fisiche getta la palla fuori.

86′- Viene fermato Dermaku con un colpo di testa di Amrabat.

84′- Darmian non controlla bene la palla che termina in fallo laterale.

82′- Hernani batte calcio di punizione con la palla che termina alta sopra la traversa.

80′- Hernani conquista un calcio di punizione.

77′- Conclusione di Sprocati con Sepe che fa sua la sfera.

74′- Gervinho tira in porta con la palla che termina di poco a lato.

71′- Sepe para tiro di Zaccagni.

68′- Gervinho prende la palla e si invola verso la porta e poi crossa, ma la palla termina di poco a lato.

65′- Cross di Iacoponi con la palla che termina di poco a lato.

62′- Esce Verre ed entra Pessina.

61′- Punizione battuta da Hernani con Karmaoh che la sfiora, ma la palla termina in out.

60′- Kumbulla atterra Kulusevski e il Parma usufruisce di un calcio di punizione interessante.

58′- Fuori Barillà ed entra il brasiliano Hernani.

57′- Rahmani spezza l’azione d’attacco di Gervinho.

55′- Iacoponi passaggio all’indietro a Sepe che fa partire l’azione.

52′- Kumbulla ferma Gervinho prima del tiro in porta.

49′- Tiro di Gervinho con la palla che si stampa sulla traversa.

47′- Conclusione di Veloso da lontano con la palla che termina di poco fuori.

45′- Iniziata la ripresa.

Zaccagni per Salcedo



SECONDO TEMPO

45′- Terminata la prima frazione.

43′- Sepe para un colpo di testa di Kumbulla molto pericoloso.

41′- Tiro ravvicinato di Verre con la palla che termina alta sopra la traversa.

38′- Calcio d’angolo del Parma con Karamoah che viene fermato dalla difesa scaligera in angolo.

36′- Fallo di Gunter su Kucka.

33′- Cross di Iacoponi con Kucka che non riesce a prendere di testa la palla.

30′- Conclusione di Gervinho con la palla che termina di poco a lato.

28′- Cross di Iacoponi con la palla che termina di poco fuori.

26′- Il Parma viene fermato sempre al momento dei cross in area di rigore.

23′- Tiro di Iacoponi con Silvestri che gli para la conclusione.

20′- Colpo di testa di Gervinho con la palla che finisce fuori di poco.

18′- Tiro di Kucka con la conclusione che va sopra la traversa.

15′- Cross di Kucka con la palla che termina fuori.

12′- Cross di Kuluseski con la palla che termina di poco a lato.

10′- GOOOLLL!! 0-1 Verona con Lazovic che con un destro da fuori area spiazza Sepe.

8′- Kucka fermato a centrocampo da Stepinski.

5′- Kulusevski innesca Gervinho che non riesce ad arrivare a tu per tu con Silvestri.

3′- Sepe riesce a parare un tiro a Verre.

1′- Inizio match.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

18:20- FORMAZIONE UFFICIALE PARMA (4-3-3): Sepe, Iacoponi, Dermaku, Karamoh, Brugman, Barillà, Gervinho, Kucka, Darmian, Kulusevski, Pezzella. All. . D’Aversa

18:10- FORMAZIONE UFFICIALE VERONA (3-4-2-1): Silvestri, Rrahmani, Kumbulla, Gunter, Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic, Verre, Salcedo, Stepinski. All. Juric

LE PROBABILI FORMAZIONI

17:00- PROBABILE FORMAZIONE PARMA (4-3-3): Sepe-Darmian-Iacoponi-Dermaku-Pezzella-Kucka-Hernani-Barillà-Karamoah-Kulusevski-Gervinho. All. D’Aversa

16:45- PROBABILE FORMAZIONE VERONA (3-4-2-1): Silvestri-Rhahmani-Kumbulla-Gunter-Faraoni-Amrabat-Zaccagni-Lazovic-Pessina-Verre-Stepinski. All. Juric

La sfida del Tardini tra Parma e Verona dà il via alla 10a giornata di campionato, che si gioca in infrasettimanale tra questa sera e domani, per concludersi poi giovedì sera con il posticipo tra Milan e Spal. Ottimo inizio di torneo per i ducali, che vengono dal 2-2 in casa dell’Inter e sono a ridosso delle prime posizioni di classifica con 13 punti, mentre gli scaligeri, che di punti ne hanno 9, devono farsi perdonare lo scivolone interno con il Sassuolo nell’anticipo di venerdì scorso.

Quattro posti e quattro difensori, quindi, con Pezzella che rileverà Gagliolo a sinistra, mentre a centrocampo Iacoponi-Dermaku, con Darmian a destra. A centrocampo ancora Kucka con Brugman non c’è Scozzarella, squalificato dal giudice sportivo e Barilla a dare il cambio ad Hernani. Il Verona schiera, invece, la stessa difesa schierata contro il Sassuolo, con Rahmani, Kumbulla e Gunter a protezione di Silvestri, Juric recupera Veloso, che ricomporrà il tandem con Amrabat, Faraoni e Lazovic: sulle corsie, ancora tutto aperto dove dovrebbe giocare uno tra Pessina e Zaccagni. Davanti potrebbe essere riconfermato Di Carmine, sempre insidiato da Stepinski. Ormai punta consolidata degli scaligeri.