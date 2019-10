Qualificazione Euro 2020; Italia-Grecia 2-0 (video highlights): Azzurri qualificati e sicuri del primo posto

Vittoria doveva essere e vittoria è stata, quella degli Azzurri che riescono a battere la Grecia e ad approdare ad Euro 2020 con tre turni di anticipo. Più difficile del previsto, però, lo scoglio da arginare: la squadra greca, infatti, si è chiusa alla grande, lasciando ben pochi spazi a Immobile e compagni, che nel primo tempo si schiantano contro il muro eretto da Van’t Schip. Il secondo tempo, poi, porta un’Italia un po’ più dinamica, più veloce e più coraggiosa nell’1 contro 1. Ed è grazie a una giocata della coppia Verratti-Insigne, che arriva il rigore per gli Azzurri, di verde vestito, per il tocco di braccio di ​Bouchalakis. Jorginho è un cecchino dal dischetto e fa 1-0. E’ un’Italia che non riesce comunque a brillare anche in vantaggio, colpa di una Grecia che non cambia atteggiamento. Ci vuole un sinistro da fuori di Bernardeschi, sporcato da una deviazione, a dare il 2-0.

90’+3′- Terminata la gara.

90’+1′- Grande intervento difensivo di Acerbi che spazza la palla dall’area di rigore.

90′- Ci saranno tre minuti di recupero.

88′- Tiro di Zeca ben deviato in angolo dalla difesa azzurra.

85′- Entra Zaniolo l posto di Barella.

81′- Fuorigioco di Bernardeschi.

79′– Esce Immobile ed entra Belotti.

78′- GOOL! 2-0 Italia con Bernardeschi che tira da fuori area una bordata con deviazione in area di rigore ma la palla si insacca nel set.

76′- Cross di Bernardeschi con il portiere Paschalakis che riesce ad anticipare tutti e captare la palla.

74′- Esce Bouchalakis ed entra Giannlouis.

72′- Conclusione da vicino di Bakasetas molto sterile tanto che Donnarumma allunga le braccia e fa sua la sfera.

70′- Tiro di Insigne da fuori area con la palla che termina di poco fuori.

69′- Cross di Bernardeschi deviato in fallo laterale dei difensori greci.

67′- Esce Kourouris ed entra Donis.

65′- Contropiede di Insigne che sfuma perchè la palla del passaggio a Bernardeschi termina in fallo laterale.

63′- GOOOL!!! Rigore segnato da Jorginho che spiazza Paschalakis.

61′- Tiro di Insigne con Bouchalachis che prende con la mano ed è rigore per gli Azzurri. Giallo per il difensore greco.

61′- Jorginho per Insigne ma ancora una volta portiere greco Paschaliakis attivo e anticipa l’attaccante del Napoli.

59′- Liminios crossa e Kourouris tira ma trova solo l’esterno della rete.

56′- Bonucci per Spinazzola ma Paschalakis esce con i pugni e ferma l’esterno azzurro.

53′- Ancora cross di Spinazzola con Immobile che la tocca lievemente e la palla termina fuori.

50′- Cross di Spinazzola ma la palla termina dall’altra parte del campo senza che nessuno dei compagni la raccogliesse.

48′- Tiro di Immobile da fuori area ma la palla termina fuori.

45′- Iniziata la ripresa.

SECONDO TEMPO

45’+1′- Termina il primo tempo.

44′- Ci sarà solo un minuto di recupero.

42′- Conclusione di Spinazzola con la palla che termina abbondantemente in rimessa dal fondo.

40′- Tiro di Immobile su cross di Spinazzola, ma la palla viene deviata in corner.

38′- Esce Chiesa ed entra Bernardeschi.

36′- Siovas ferma Immobile e lo fa cadere ma non c’è rigore.

33′- Cross di Spinazzola ma la palla non viene presa dagli attaccanti azzurri.

30′- Spinazzola fermato in fuorigioco.

28′- Tiro di Barella a limite dell’area con la difesa greca che devia in angolo.

26′- Ammonito Kourouris per scorrettezza.

25′- Tiro di Insigne che manda la palla sopra la traversa.

23′- Colpo di testa di Bonucci su punizione, ma nessuno riesce a prenderla per gettare la palla in rete.

21′- Spazi chiusi e gli Azzurri non riescono ad entrare in area di rigore greca.

18′- Intanto Izzo continua il riscaldamento.

15′- Punizione battuta da Verratti che trova Bonucci nello stretto ma il difensore della Juve non riesce a colpire di testa.

13′- Cartellino giallo per Chatierakos per atterramento di Immobile.

11′- Ritorna D’Ambrosio. Il giocatore dell’Inter vuole provare a farcela.

10′- D’Ambrosio rischia di non farcela e ha bisogno di uscire.

7′- Lancio di Verratti con la palla che non viene presa da Insigne e termina in rimessa dal fondo.

4′- Cross di Chiesa con la palla che termina fuori.

2′- Spinazzola ferma Siovas al momento del cross.

1′- Inizio match.

Momento inni nazionali. Si comincia con quello della Grecia e poi con “Fratelli d’Italia”.

FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini

GRECIA (4-4-1-1): Paschaladis; Bakakis, Siovas,Chateratis- Stafylidis; Bakasetas, Zeca, Kourbelis,Liminios; Vrousai; Koulouris. All. Van’t Schip

PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma-D’Ambrosio-Bonucci-Acerbi-Spinazzola-Verratti-Jorginho-Barella-Chiesa-Immobile-Insigne. All. Mancini

GRECIA (4-4-1-1): Vlahodimos-Bakakis-Siovas-Lambropoulos-Stafylois-Mantalos-Zega-Kourbelis-Donis-Kourouris. All. Van’t Schip

Primo importante match point quello dell’Italia per qualificarsi a Euro 2020 con tre giornate di anticipo. Contro la Grecia all’Olimpico si attende una grande festa per celebrare l’approdo alla massima manifestazione europea per nazioni. A nulla vale, dunque, la vittoria per 3-0 in Grecia dell’andata: conta solo la gara di questa sera in un Olimpico pieno di tifosi italiani.

Un solo dubbio per Mancini: Barella o Bernardeschi nel ruolo di mezz’ala. Questo è quanto dichiarato dal ct azzurro nella conferenza di vigilia. In porta, dunque, dovrebbe esserci Donnarumma con D’Ambrosio e Spinazzola ad agire sugli esterni, mentre a completare la difesa Bonucci e Acerbi nel mezzo. A centrocampo, Jorginho e Verratti dovrebbero completare la mediana; Chiesa e Insigne, invece, probabilmente, saranno a supporto di Immobile che dovrebbe essere preferito a Belotti.

Dall’altra parte manca un big Manolas, difensore del Napoli, e il ct olandese Van’t Schip farà giocare in difesa davanti a Vlahodimos il trio Bakkis-Siovas-Lambropoulos. Poi centrocampo Stafylois, Mantalos e Zega. Trequartista veloce Kourbelis a supporto del duo di attacco Donis e Kourouris. Van’t Schip apprezza molto il modo di giocare di Mancini che non vede l’ora di giocare contro di lui. Non farà certamente sconti e se potrà bloccare la Nazionale sicuro i suoi uomini con le direttive dell’olandese agiranno così.

