Atalanta-Cagliari 0-2 (Video Gol Highlights): i sardi sbancano il Gewiss Stadium e si affacciano in zona Champions

90’+3′- Terminata la partita.

90’+2′- Fermato in fallo laterale Ionita.

90′- Saranno tre i minuti di recupero.

88′- Tiro di Lycogiannis con la palla che termina alta sopra la traversa.

87′- Ionita entra per Castro.

86′- Tiro di Malinosvski con Olsen che gli para la conclusione.

84′- Cerri rileva Simeone.

83′- Contropiede Nandez che arriva a tu per tu con Gollini e si fa parare la conclusione.

83′- Cross di Pasalic cross basso dove Olsen la prende e poi Pisacane mette la palla in angolo.

81′- Tiro di Barrow con Olsen che si rifugia in angolo.

79′- Cross di Nandez che riesce ad arrivare a limite dell’area di rigore e poi viene fermato.

76′- Cross di Castro che va su Simeone ma Gollini prende la palla e carica al portiere.

74′- Cross di Freuler con Muriel che prende con la mano ma non è rigore.

71′- Cross di Pasalic con Djmsiti di testa non riesce a bucare la porta di Olsen.

68′- Mezza rovesciata di Pasalic che termina di poco fuori.

66′- Lycogiannis non riesce a crossare la difesa orobica lo ferma.

62′- Tiro di Gomez con la palla che termina sulla testa di Palomino ma poi tutto va fuori.

59′- GOOOLLL!! 0-2 Cagliari. Simeone scambia in area con Oliva che con grande freddezza fulmina il portiere all’incrocio di sinistra.

56′- Hateboer spara alto dopo un cross sbagliato di Klavan

53′- Colpo di testa di Castro con la palla che esce di poco a lato.

51′- Gomez viene fermato prima del tiro finale dalla difesa sarda.

48′- Tiro di Castro con la palla che termina di poco a lato.

45′- Iniziata la ripresa

SECONDO TEMPO

45’+1′- Terminata la prima frazione.

45′- Ci sarà solo un minuto di recupero.

44′- Fermato Pasalic da Nainggolan poi la palla viene presa da Simeone che calcia la palla verso la porta, ma non la centra e la palla termina fuori.

41′- Fermato Castro al momento del cross e l’Atalanta fa ripartire l’azione.

38′- Ilicic viene espulso dopo aver reagito alle mani con un giocatore del Cagliari.

37′- Gomez ancora con la palla che termina di poco a lato.

35′- Tiro di Gomez con Olsen che viene aiutato dalla traversa e il Cagliari si salva ancora.

32′- GOOOLL! 0-1 Cagliari con l’autorete di Pasalic. Il difensore dell’Atalanta si trova il pallone vicino al corpo e poi non riesce a rinviarlo e va in rete.

30′- Joao Pedro stava per segnare ma Gollini lo ferma di nuovo.

28′- Palomino ferma Simeone in fallo laterale.

27′- Tiro di Castagne a volo con la palla che termina di poco a lato.

25′- Fallo di Pisacane e giallo.

23′- Punizione di Ilicic che sbatte contro la difesa.

20′- Rog da solo davanti a Gollini che riesce a fermare il tiro del croato.

17′- Cross di Gomez teso e basso ma Klavan anticipa tutti e mette la palla in corner.

14′- Rog vuole prendere la palla ma prende le gambe di Ilicic.

12′- Castro stava per tirare ma la palla termina fuori.

9′- Conclusione di Ilicic che termina di poco a lato.

7′- Corner battuto da Klavan con la palla che termina in fallo laterale.

4′- Tiro di Nainggolan con l’assist di Castro ma la palla termina alta sopra la traversa.

2′- Gosens atterrato a centrocampo, punizione per l’Atalanta.

1′- Inizio match.

FORMAZIONI UFFICIALI

11:30- FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Palomino, Djimsiti, Castagne, Freuler, Pasalic, Gosens, Gomez, Ilicic, Muriel. All. Gasperini

11:15- FORMAZIONE UFFICIALE CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen, Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis, Oliva, Castro, Rog, Nainggolan, Joao Pedro, Simeone. All. Maran

PROBABILI FORMAZIONI

10:30- PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA (3-4-1-2): Gollini-Toloi-Palomino-Masiello-Castagne-Pasalic-Freuler-Gosens-Gomez-Ilicic-Muriel. All, Gasperini

10:00- PROBABILE FORMAZIONE CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen-Cacciatore-Pisacane-Klavan-Lykogiannis-Castro-Cigarini-Rog-Nainggolan-Simeone-Joao Pedro. All. Maran

Anticipo domenicale che sa di Europa tra Atalanta e Cagliari. Dopo la vittoria della Roma gli orobici devono vincere per riprendersi la terza posizione e non hanno scelta. Certo il Cagliari è un osso duro da battere anche perché la squadra di Maran ora non si può più nascondere perché è in zona Europa League e durante il campionato vorrà stupire giornata dopo giornata. attesi gol e spettacolo dal confronto tra la squadra di Gasperini e quella di Maran, rispettivamente terza e quinta in classifica. 21 i punti dei nerazzurri, 18 quelli dei sardi che con un successo agguanterebbero la Dea. Se i bergamaschi hanno il miglior attacco (30 gol), il Cagliari può vantare la terza miglior difesa (10 reti subite, come Inter e Lazio) dopo Verona e Juve.

Due ballottaggi per Gasperini: Palomino-Kjaer in difesa e Malinovskyi-Gomez per il ruolo di trequartista, con il Papu in leggero vantaggio. attacco com Ilicic-Muriel con Zapata ancora out, è atteso da un’ecografia per vedere se il muscolo si è cicatrizzato. Punta ad andare in panchina col City mercoledì e giocare l’ultima prima della sosta contro la Samp. Maran, invece, non ha disposizione lo squalificato Pellegrini. Al centro della difesa out Ceppitelli e con il ballottaggio sulla destra tra Faragò e Cacciatore con quest’ultimo favorito. In mediana altri nodi da sciogliere: Oliva e Nandez forse non partiranno dal primo minuto. Il trio in mezzo dovrebbe essere formato da Castro, Cigarini e Rog con la coppia d’attacco Joao Pedro e Simeone.