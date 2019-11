1′- Inizio match.

FORMAZIONI UFFICIALI

11:30- FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Palomino, Djimsiti, Castagne, Freuler, Pasalic, Gosens, Gomez, Ilicic, Muriel. All. Gasperini

11:15- FORMAZIONE UFFICIALE CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen, Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis, Oliva, Castro, Rog, Nainggolan, Joao Pedro, Simeone. All. Maran

PROBABILI FORMAZIONI

10:30- PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA (3-4-1-2): Gollini-Toloi-Palomino-Masiello-Castagne-Pasalic-Freuler-Gosens-Gomez-Ilicic-Muriel. All, Gasperini

10:00- PROBABILE FORMAZIONE CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen-Cacciatore-Pisacane-Klavan-Lykogiannis-Castro-Cigarini-Rog-Nainggolan-Simeone-Joao Pedro. All. Maran

Anticipo domenicale che sa di Europa tra Atalanta e Cagliari. Dopo la vittoria della Roma gli orobici devono vincere per riprendersi la terza posizione e non hanno scelta. Certo il Cagliari è un osso duro da battere anche perché la squadra di Maran ora non si può più nascondere perché è in zona Europa League e durante il campionato vorrà stupire giornata dopo giornata. attesi gol e spettacolo dal confronto tra la squadra di Gasperini e quella di Maran, rispettivamente terza e quinta in classifica. 21 i punti dei nerazzurri, 18 quelli dei sardi che con un successo agguanterebbero la Dea. Se i bergamaschi hanno il miglior attacco (30 gol), il Cagliari può vantare la terza miglior difesa (10 reti subite, come Inter e Lazio) dopo Verona e Juve.

Due ballottaggi per Gasperini: Palomino-Kjaer in difesa e Malinovskyi-Gomez per il ruolo di trequartista, con il Papu in leggero vantaggio. attacco com Ilicic-Muriel con Zapata ancora out, è atteso da un’ecografia per vedere se il muscolo si è cicatrizzato. Punta ad andare in panchina col City mercoledì e giocare l’ultima prima della sosta contro la Samp. Maran, invece, non ha disposizione lo squalificato Pellegrini. Al centro della difesa out Ceppitelli e con il ballottaggio sulla destra tra Faragò e Cacciatore con quest’ultimo favorito. In mediana altri nodi da sciogliere: Oliva e Nandez forse non partiranno dal primo minuto. Il trio in mezzo dovrebbe essere formato da Castro, Cigarini e Rog con la coppia d’attacco Joao Pedro e Simeone.