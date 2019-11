LIVE Atalanta-Manchester City: le probabili formazioni per l’ultima spiaggia della Dea

Alzi la mano chi vorrebbe giocarsi la propria ultima carta contro dei marziani. Nessuno? Beh, del resto solo un pazzo può sperare di non terminare anticipatamente la propria storia davanti ad un nemico di cui già conosce l’evidente superiorità. Però, è anche vero, che Gasperini ha insegnato ai suoi uomini nel credere in imprese che un sano di mente non può neanche immaginare. L’Atalanta è diventata una delle big della nostra serie A ed ora vuole giocarsi un posto anche in Europa. Contro Guardiola sarà difficilissimo: Gasperini, che dopo l’esonero all’Inter è stato invitato a vedere gli allenamenti dello spagnolo al Barcellona, lo sa bene; i bergamaschi, che dopo essersi illusi per il vantaggio hanno visto la squadra prendere cinque gol, lo immaginano.

Cosa serve all’Atalanta per passare il girone: Champions da impresa, Europa League alla portata

Guardiola ha avvertito i suoi uomini ed ha rassicurato la stampa dicendo che la sfida non sarà presa sotto gamba: il City può chiudere oggi il discorso qualificazione. Gasperini ha chiamato i suoi a crederci fino all’ultimo: l’Atalanta ha l’ultima chance per sperarci. Tantissimi calcoli e tantissimi scenari, ancora ci si può sperare.

con i 3 punti questa sera- Se l’Atalanta dovesse riuscire a dare continuità e trovare tre vittorie, lo Shaktar Donetsk e la Dinamo Zagabria non dovranno totalizzare più di 5 punti. Ciò, vuol dire che in caso uscisse una vincitrice dall’altro campo stasera, quella squadra non dovrà andare oltre il pareggio con il City. La squadra sconfitta (considerando l’Atalanta a 9 punti), non sarebbe più nei giochi. Se dovesse arrivare solo una vittoria nelle ultime due partite, ucraini e croati non dovrebbero ottenere neanche una vittoria da stasera alla fine del girone.

con il pareggio tra Guardiola e Gasperini- servirebbero due vittorie nelle prossime due partite, con Shakhtar e Dinamo che non riportano a casa neanche una vittoria. Nel caso, una delle due dovesse vincere stasera, per Zapata e compagni la qualificazione rimarrebbe discorso aperto solo con due sconfitte per quella squadra e con lo scontro diretto a favore dell’Atalanta (con la sconfitta nel girone d’andata e l’ipotetica vittoria al ritorno, sarà cruciale la differenza reti nella doppia sfida)

con vittoria del City- Con un pareggio tra Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagabria, la Dea può ancora sperare di passare il girone. Servirebbe poi che sia i bergamaschi che inglesi vincano entrambe le ultime due partite. La vittoria di Shakhtar o Dinamo insieme alla sconfitta dell’Atalanta, sarebbe l’unico scenario che farebbe terminare questa sera la possibilità di passare il girone.

giocare l’Europa League- Serviranno due vittorie in tre partite per andare a giocare l’Europa League. In caso Dinamo o Shakhtar andassero a vincere questa sera, diventerebbe decisivo lo scontro diretto con la squadra sconfitta. In caso di pareggio sull’altro campo questa sera, considerando la difficoltà sia per gli Ucraini che per i Croati di andare a vincere contro il City, lo scenario sarebbe solo più positivo.

Atalanta-Manchester City: le probabili formazioni

Zapata, che ieri ha ripreso a svolto la rifinitura con i compagni non dovrebbe andare nemmeno in panchina. Per il City, presenti tutti gli uomini del super attacco, con Gabriel Jesus che dovrebbe prendere il posto di Aguero.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomini; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Gomez; Pasalic, Ilicic

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Otamendi, Stones, Mendy; De Bruyne, Gundogan, Fernandinho; Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling