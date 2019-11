9.40 – PROBABILE FORMAZIONE B. DORTMUND ( 4-2-3-1): Bürki; Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel, Delaney; Sancho, Brandt, T.Hazard; Götze. ALL.: Favre.

9.40 – PROBABILE FORMAZIONE INTER ( 3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi; R.Lukaku, L. Martinez. ALL.: Conte

Quarta giornata di Champions League, prima di ritorno: sfida importantissima per Antonio Conte con una sfida da dentro o fuori in B. Dortmund – Inter.

B. DORTMUND – INTER, LA PRESENTAZIONE DEL MATCH

La sfida più importante del gruppo F, sicuramente una sfida da dentro o fuori per l’Inter che oggi contro il Borussia Dortmund si gioca una grossa fetta di qualificazione agli ottavi di Champions League. Favre, rispetto alla gara di andata, recupera Marco Reus che, inizialmente, partirà dalla panchina con Sancho, Brandt e Hazard che agiranno sulla trequarti alle spalle dell’unica punta sarà Mario Gotze a discapito di Paco Alcacer che potrebbe entrare a gara in corso. Per il resto, confermati gli altri scesi a Milano con Witsel e Deelaney a centrocampo e linea a 4 in difesa con Hakimi, Akanki, Hummels, Guerriero a proteggere la porta difesa da Burki. Conte, invece, recupera Stefano Sensi ma ma anche lui difficilmente partirà titolare mentre dovrà far a meno di Asamoah e Gagliardini oltre i già infortunati D’Ambrosio e Sanchez: in difesa torna Godin preferito a Bastoni mentre sulle fasce agiranno Candreva, tornato titolare dopo un turno di riposo, e Biraghi sulla sinistra.