15.15 – PROBABILE FORMAZIONE BORUSSIA M. ( 4-3-1-2): Sommer; Lainer, Ginter, Jantschke, Wendt; Zakaria, Kramer, Neuhaus; Hermann, Thuram, Stindl.

15.15 – PROBABILE FORMAZIONE ROMA ( 4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Smalling, Fazio, Kolarov; Mancini; Kluivert, Zaniolo, Veretout, Perotti; Dzeko.

Quarta giornata di Europa League con le italiane in campo: alle 21, la Roma di Fonseca andrà in Germania per la sfida contro il Borussia M.

BORUSSIA M – ROMA, LA PRESENTAZIONE DEL MATCH

Torna in campo anche l’Europa League: le italiane, Lazio e Roma, scenderanno in campo contro rispettivamente Celtic e Borussia per cercare di ottenere una vittoria che garantirebbe un ulteriore passo verso i sedicesimi di finale. In particolare, la Roma di Fonseca, è in testa al proprio girone con 5 punti conquistati ma la distanza con le dirette avversarie è minima. infatti, Borussia e Wolsberg hanno 4 punti e una vittoria dei tedeschi contro i giallorossi potrebbero rilanciare le proprie ambizioni europee. Pochi dubbi per mister Marco Rose che nel suo 4-3-1-2 darà spazio a Sommer in porta, con Lainer e Wendt sulle fasce e la coppia Jantschke-Ginter al centro del reparto difensivo. A centrocampo agiranno Kramer, Zakaria e Neuhaus. Anche Fonseca non sembra voler rinunciare al suo 4-2-3-1 confermando, dopo le ottime prestazioni recenti, Mancini in mediana insieme a Veretout davanti alla coppia difensiva Smalling e Fazio supportati da Kolarov e Spinazzola ancora out, dunque, Florenzi. Pochi dubbi, invece, davanti con Dzeko che sarà supportato da Zaniolo, Pastore e Kluivert.