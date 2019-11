14.20 – PROBABILE FORMAZIONE BOSNIA ( 4-3-1-2): Sehic; Kvrzic, Kovacevic, Bicakcic, Kolasinac; Besic; Cimirot, Pjanic, Krunic; Visca, Dzeko.

14.20 – PROBABILE FORMAZIONE ITALIA ( 4-3-3): Donarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Tonali; Bernardeschi, Belotti, Insigne

Penultima giornata di qualificazione per gli Euro2020 con la sfida tra Bosnia – Italia: azzurri già qualificati, i padroni di casa devono assolutamente vincere.

BOSNIA – ITALIA, LA PRESENTAZIONE DEL MATCH

Ultima sosta per le Nazionali 2019 con le ultime giornate di qualificazioni per Euro2020 e a sfidarsi per il gruppo J saranno Bosnia – Italia match più importante per i padroni di casa visto la qualificazione certa degli azzurri. Mancini, nonostante la qualificazione agli Europei, vuole continuare la sua striscia di vittorie per superare il record di Pozzo ( 9 vittorie consecutive) e, per farlo, metterà in campo il suo solito 4-3-3 con Donnarumma a difendere i pali davanti ad Acerbi e Bonucci centrali con Florenzi e Palmieri terzini: in attacco Belotti sarà favorito a Immobile e sarà supportato da Insigne e Bernardeschi esterni mentre a centrocampo un trio inedito con Barella, Jorginho e Tonali che torna in Nazionale dopo la sua prima apparizione di un mese fa. Il ct della Bosnia Prosinecki dovrebbe rispondere con un 4-1-3-2. Pjanic e il milanista Krunic, insieme a Cimirot, dovrebbe giocare alle spalle del tandem offensivo composto dalla coppia Dzeko-Visca.