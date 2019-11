LA GRIGLIA DI PARTENZA : Verstappen – Vettel/ Hamilton – Bottas/ Albon – Gasly/ Grosjean – Raikkonen/ Magnussen – Norris/ Ricciardo – Giovinazzi/ Hulkenberg – Leclerc/ Perez – Kyvat/ Stroll – Russell/ Kubica – Sainz

Penultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 con il Gp Interlagos, in Brasile, che vedrà scattare davanti a tutti Max Verstappen con Vettel al suo fianco.

Il mondiale di Formula 1 si avvicina alla fine con le scuderie che, in queste ultime gare, non hanno più nulla da chiedere al campionato e portano aggiornamenti per la stagione 2020. In Pole Position, per la seconda volta in carriera, c’è Max Verstappen: il pilota olandese della Red Bull è stato il più veloce durante le qualifiche fermando il cronometro sull’1’07”508 e partirà al fianco di Sebastian Vettel che conquista la prima fila con 1 solo decimo di distacco. Seconda fila tutta Mercedes con rispettivamente Lewis Hamilton e Valterri Bottas entrambi distanti 2 decimi dalla miglior prestazione seguiti da Albon e Gasly, Partirà, 14esimo, invece Charles Leclerc: il pilota monegasco della Ferrari ha conquistato il 4 tempo in qualifica ma deve scontare una penalità di 10 posizioni in griglia per aver sostituito il motore in queste ultime gare.