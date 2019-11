LIVE Juventus-Atletico Madrid, diretta risultato in tempo reale: le formazioni ufficiali

LE FORMAZIONI UFFICIALI

19:50- JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny-Danilo-De Ligt-Bonucci-De Sciglio-Matuidi-Pjanic-Bentancur-Ramsey-Dybala-Cristiano Ronaldo. All. Sarri

20:00- ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak-Trippier-Felipe-Hermoso-Lodi-Saul-Herrera Parley-Koke-Vitolo-Morata. All. Simeone

Primato o arrivare agli ottavi secondi? Questa l’ultima domanda per quanto riguarda la Juve che stasera ospita l’Atletico che, in caso di vittoria, scavalcherebbe proprio i bianconeri. Non sarà facile perchè gli spagnoli proveranno tutto per tutto per arrivare primi e giocarsi magari un ottavo più semplice. Ma di solito la cabala anche con i primi classificati spesso non è stata benevole. Il tecnico dei campioni d’Italia dovrebbe affidarsi al 4-3-1-2 ritrovando dal 1’ Cristiano Ronaldo dopo il turno di riposo concesso all’attaccante portoghese nella sfida di campionato contro l’Atalanta. Andiamo a scoprire tutte le scelte di Sarri per il match in programma questa sera (calcio d’inizio alle 21) all’Allianz Stadium.

L’ex tecnico del Napoli sceglie De Sciglio sulla fascia destra confermando la coppia De Ligt-Bonucci. A centrocampo Matuidi agirà con Pjanic, Bentancur e Ramsey che ritorna al posto di Emre Can o Khedira. In attacco torna Cristiano Ronaldo che aveva saltato ormai più di due match. Con lui farà coppia Dybala che non vede l’ora di essere protagonista del match. Dall’altro lato gli uomini di Simeone vogliono un successo a Torino per conquistare il primato e cercarlo di mantenerlo nell’ultima giornata. Sarà il tridente Vitolo-Morata-Koke a sfidare i bianconeri. La difesa sarà composta da Trippier-Felipe ed Hermoso. A centrocampo Lodi-Saul-Herrera Parley formeranno la diga spagnola.