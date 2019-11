10.00 – PROBABILE FORMAZIONE LAZIO ( 3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Berisha, Jony; Correa, Caicedo.

10.00 – PROBABILE FORMAZIONE CLUJ ( 5-3-2): Arlauskis; Peteleu, Susic, Burca, Boli, Camora; Bordeianu, Djokovic, Culio; Traoré, Omranì.

Sfida da dentro o fuori per Simone Inzaghi che, nella quinta giornata di Europa League, scenderà in campo per Lazio – Cluj.

LAZIO – CLUJ, LA PRESENTAZIONE DEL MATCH

Dentro o fuori? E’ quello che si stanno chiedendo i tifosi della Lazio che, oggi, assisteranno alla sfida contro il Cluj sperando in una vittoria che li terrebbe aggrappati alla qualificazione per i sedicesimi di Europa League. Molto difensivo il Cluj che si presenterà a Roma, deve difendere il vantaggio maturato nelle prime quattro partite. Un 5-3-2 dove dovrebbe trovare spazio Culio a centrocampo. Davanti la coppia Traoré-Omranì. La Lazio di Simone Inzaghi, invece, scenderà in campo con l’ormai collaudato 3-5-2 per provare a battere la squadra rumena. Il tecnico bianco-celeste dovrà far a meno di Strakosha alle prese con un attacco influenzale che lo terrà fuori dalla partita con Proto che farà il suo esordio stagionale con Vavro, Acerbi e Bastos in difesa: dubbio in attacco per Inzaghi che dovrà valutare Caicedo alle prese con una botta alla caviglia e sarà valutato in giornata con Adeyanke pronto a subentrare per far coppia con Correa.