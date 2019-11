LIVE Lazio – Lecce diretta e risultato in tempo reale: probabili formazioni

12.00 – PROBABILE FORMAZIONE LAZIO ( 3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. ALL.: Inzaghi.

12.00 – PROBABILE FORMAZIONE LECCE ( 4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Babacar, Lapadula. ALL.: Liverani.

Scende in campo la Serie A per la 12esima giornata di campionato, turno prima della sosta che vede sfidarsi Lazio – Lecce.

LAZIO – LECCE , LA PRESENTAZIONE DEL MATCH

12esima giornata di campionato, turno prima dell’ultima sosta per le Nazionali che vede scendere in campo Lazio – Lecce due squadre che lottano per obiettivi diversi e che hanno bisogno di ottenere questi 3 punti. Simone Inzaghi, dopo la sconfitta in Europa che complica i piani europei, vuole ritrovare subito la via della vittoria per arrivare alla sosta più sereni. Il tecnico bianco-celeste dovrebbe riproporre il duo in attacco Correa – Immobile dopo un turno di stop all’argentino con Luis Alberto che tornerà a centrocampo insieme a Milinkovic Savic e Lucas Leiva: Patric, invece, giocherà nei 3 dietro con Acerbi e Luiz Felipe a difendere la porta di Strakosha. Il Lecce, invece, arriva a questa sfida con 4 pareggi consecutivi e vuole continuare questa striscia positiva: Liverani conferma in attacco la coppia Babacar e Lapadula che in queste ultime si è sbloccato supportati da Mancosu che agirà sulla trequarti. Per il resto, il tecnico dei salentini, conferma gli stessi uomini che hanno fatto bene nelle ultime uscite.