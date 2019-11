15.25 – PROBABILE FORMAZIONE LIVERPOOL ( 4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Mané, Firmino, Salah.

15.25 – PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI ( 4-4-2): Meret; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Elmas, Zielinski; Mertens, Lozano.

5 giornata dei giorni di Champions League con la super sfida tra Liverpool – Napoli con i partenopei che si giocano una gran fetta di qualificazione.

LIVERPOOL – NAPOLI, LA PRESENTAZIONE DEL MATCH

Penultima giornata dei gironi di Champions League con uno dei match più attesi di questa giornata quello tra Liverpool – Napoli con i Reds che vogliono blindare la prima posizione mentre i partenopei si giocano una buona fetta di qualificazione. Klopp, per la sfida di Champions, potrà contare sul recuperato Salah che formerà il tridente insieme a Firmino e Manè nell’ormai collaudato 4-3-3 del tedesco con Chamberlain che scalerà a centrocampo insieme Fabinho e Wijnaldum: in difesa, invece, Robertson stringerà i denti e Lovren comporrà la coppia centrale insieme all’olandese Van Dijk. Anche Ancelotti conta un rientro importante, quello di Manolas che tornerà a far coppia con Koulibaly: dubbio a centrocampo legato a Fabian Ruiz con Elmas preferito allo spagnolo e Zielinski sulla fascia al posto dell’infortunato Insigne che non ha preso parte alla trasferta di Liverpool. Avanti pochi dubbi per Ancelotti che rilancerà Mertens dal primo minuto insieme a Lozano.