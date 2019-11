11.50 – PROBABILE FORMAZIONE MILAN ( 4-3-3): Korenciova, Vitale, Hovland, Fusetti, Tucceri, Heroum, Jane, Čonč, Bergamaschi, Giacinti, Rinaldi. All: Ganz

11.50 – PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS ( 4-3-3): Giuliani; Sikora, Gama, Sembrant, Boatin; Pedersen, Galli, Rosucci; Aluko, Girelli, Cernoia. All: Guarino

6 giornata di campionato con una prima sfida storica quella tra Milan F – Juventus F, due squadre che si giocano le parti alte della classifica.

MILAN F – JUVENTUS F, LA PRESENTAZIONE DEL MATCH

Una prima storica perchè oggi, diretta a partire dalle ore 15, si giocherà per la prima volta la sfida tra Milan F – Juventus F partita tra due squadre che si giocano le parti alte della classifica. Pochi dubbi di formazione per Maurizio Ganz in vista della sfida di domenica al Brianteo contro la Juventus: Valentina Giacinti, rimasta a Milano e non partita con la Nazionale, partirà titolare al fianco della Bergamaschi e della Rinaldi preferita a Lady Andrade in avanti supportate a centrocampo da Heroum, Jane e Conc. Per la Juventus, guidata da Rita Guarino, invece c’è un solo dubbio che riguarda Valentina Cernoia tornata anzitempo dalla nazionale, ma difficilmente partirà dalla panchina e affiancherà, in attacco, Aluko e Girelli nel tridente offensivo supportate a centrocampo da Petersen, Galli e Rosucci.