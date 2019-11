LIVE Napoli-Salisburgo, diretta risultato in tempo reale: match inziato

1′- Match iniziato.

FORMAZIONI UFFICIALI

20:00- FORMAZIONE UFFICIALE (4-4-2): Meret-Di Lorenzo-Maksimovic-Koulibaly-Mario Rui-Callejon-Fabian Ruiz-Zielinski-Insigne-Mertens-Lozano. All. Ancellotti

20:05- FORMAZIONE UFFICIALE (5-3-2): Coronel-Kristensen-Pongrasic-Onguené-Weber-Ulmer-Minamono-Iunuzovic-Szobolszlai-Hwang-Haaland. All. Marsch

Il Napoli prova a chiudere il discorso qualificazione contro il Salisburgo dopo la vittoria dell’andata in Belgio. Ancellotti carica i suoi, con una vittoria gli Azzurri si ritroverebbroe già qualificato agli ottavi di Champions. Marsch, invece, tenta il tutto per tutto con i suoi cercando di sbancare il San Paolo. Un’occasione ghiotta al San Paolo per la squadra di Ancelotti: vincendo salirebbe a +7 sugli austriaci e centrerebbe il passaggio del turno con due partite d’anticipo. I partenopei, davanti al proprio pubblico, hanno il compito di rialzarsi dopo le ultime settimane deludenti di Serie A.

Il tecnico del Napoli, quindi, schiera il 4-4-2 con la difesa a 4 formata da Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui che sta sostituendo Malcuit e Maksimovic come al solito Manolas che non riesce ad essere continuo. A centrocampo, invece, Callejon e Fabian Ruiz supporteranno Zielinski. Insigne da quasi trequartista alle spalle di Mertens e Lozano. Llorente e Milik partiranno di nuovo dalla panchina. Salisburgo, invece, sempre con la stessa formazione. Il Sudcoreano Hwang e Haaland in attacco, a centrocampo Weber e Ulmer e infine la difesa formata da Pngrasi-Kristensen e Onguené.