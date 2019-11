16.20 – Benvenuti amici di SuperNews alla diretta scritta delle qualifiche del Gp di Interlagos: partenza fissata per le 19 ore italiane, chi conquisterà la Pole Position?

Caccia alla Pole Position del Gp Interlagos in Brasile: Ferrari che sembra favorita ma attenzione al campione del mondo Hamilton e Bottas.

GP INTERLAGOS, PENULTIMO APPUNTAMENTO DEL MONDIALE

Penultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1: i giochi sono ormai chiusi, si corre solo per chiudere al meglio questa stagione e prepararsi subito alla lotta del 2020. Sicuramente la più delusa è la Ferrari che, nella seconda parte di campionato, ha dimostrato di essere molto competitiva ed ha lanciato nella lotta al titolo anche Charles Leclerc: il monegasco, però, oggi sicuramente non sarà in Pole perchè dovrà scontare 10 posizioni di penalità sulla griglia per aver sostituito parti del motore ma, durante le prove, insieme al suo compagno Sebastian Vettel è stato il più veloce. Infatti, il duo di Maranello, hanno conquistato le prime due posizioni durante le prove fermando il cronometro sull’1’09”217 mettendo dietro ad un decimo Max Verstappen, attualmente principale rivale per la Pole, e le due frecce d’argento di Bottas e Hamilton distanti 2 decimi dalla miglior prestazione del tedesco.