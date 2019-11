9.30 – PROBABILE FORMAZIONE ROMA ( 4-2-3-1): Pau Lopez, Spinazzola, Cetin, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko.

9.30 – PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI ( 4-4-2): Meret, Mario Rui, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Callejon, Ruiz, Zielinski, Insigne; Mertens, Milik.

Dopo il turno infrasettimanale, si torna subito in campo con uno dei big match dell’11esima giornata tra Roma – Napoli, sfida per la corsa Champions.

ROMA – NAPOLI, LA PRESENTAZIONE DEL MATCH

Si torna subito in campo con la Serie A: dopo il turno infrasettimanale arriva l’11esima giornata che si aprirà subito con un big match di giornata quello tra Roma – Napoli sfida importante per restare attaccati alla corsa Champions. I giallorossi vengono da due importanti vittorie in campionato contro il Milan e contro l’Udinese ma affronteranno il Napoli con una squadra ancor più decimata da infortuni e squalifiche: infatti mancherà Fazio espulso contro l’Udinese con Cetin che vince il ballottaggio con Juan Jesus per affiancare Smalling. In mediana confermati Mancini e Veretout con Dzeko in avanti supportato da Zaniolo, Kluivert e Pastore. Ancelotti, invece, dovrà far a meno di Allan che resterà fuori per infortunio per circa un mese mentre può contare sul ritorno dell’ex di giornata Manolas che ha smaltito il suo infortunio e si gioca un posto da titolare con Maksimovic e anche su Mario Rui che agirà sulla sinistra a posto di Luperto. A centrocampo spazio a Zielinski con Ruiz mentre in attacco, in vantaggio per affiancare Mertens, c’è Milik

