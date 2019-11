LIVE Sassuolo – Lazio diretta e risultato in tempo reale: probabili formazioni

12.50 – PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO ( 4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Duncan, Magnanelli, Locatelli; Djuricic, Caputo, Boga.

12.50 – PROBABILE FORMAZIONE LAZIO ( 3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Torna in campo la Serie A con la 13esima giornata di campionato che vede sfidarsi Sassuolo – Lazio sfida importante per Inzaghi per rimanere attaccato alla vetta.

SASSUOLO – LAZIO, LA PRESENTAZIONE DEL MATCH

Dopo la sosta per le nazionali, ultima per il 2019 prima della prossima che avverrà a Marzo, si torna in campo per la 13esima giornata di campionato che vede sfidarsi, a Reggio Emilia, Sassuolo – Lazio sfida importante per le due squadre. Per il Sassuolo scelte obbligate in avanti: De Zerbi, infatti, dovrà rinunciare a Berardi infortunato e Defrel che, durante la settimana, ha ravvisato un problema alla caviglia. In avanti, quindi, spazio al tridente formato da Caputo punta centrale con Boga e Djuricic ai lati supportati a centrocampo da Manganelli, Locatelli e Duncan tornato titolare dopo alcune recenti esclusioni. Inzaghi, invece, avrà a disposizione Immobile: l’attaccante della nazionale aveva ravvisato un piccolo problema alla caviglia ma sarà della partita e formerà l’attacco insieme a Correa che sta vivendo uno straordinario periodo di forma. Per il resto pochi dubbi con Lazzari e Lulic esterni insieme a Milinkovic, Leiva e Luis Alberto a centrocampo.