LIVE Spal-Sampdoria, diretta risultato in tempo reale: le formazioni ufficiiali

FORMAZIONI UFFICIALI

19:50- FORMAZIONE UFFICIALE SPAL (3-5-2): Berisha-Tomovic-Vicari-Igor-Strefezza-Valoti-Murgia-Kurtic-Reca-Petagna-Moncini. All, Semplici

19:45- FORMAZIONE UFFICIALE SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero-Depaoli-Ferrari-Colley-Murru-Thorsey-Vieria-Ekdal-Janklto-Gabbiadini-Bonazzoli. All. Ranieri

Un autentico spareggio salvezza quello tra Spal e Sampdoria che vede gli ultimi posti di entrambe le squadre che cercano riscatto. Voglia di togliersi dalle ultime posizioni e soprattutto da quella zona pericolosa quale la retrocessione. Spal-Samp se una volta era quasi match da Europa, ora invece è a si salvi chi può. Il rendimento lontano da casa è un dato, inoltre, che accomuna le due squadre: anche la Spal, infatti, così come la Samp, non ha preso punti nelle gare esterne. La Sampdoria, al contrario, deve cambiare marcia in trasferta, dove fin qui non ha conquistato neanche un punto: 5 sconfitte su 5.

Semplici opta, dunque, per Moncini nel tandem offensivo con Petagna. In mezzo al campo c’è Valoti a completare il trio con Murgia e Kurtic: sugli esterni agiscono Strefezza e Reca. Ranieri, invece, non rischia Quagliarella e lancia Bonazzoli al fianco di Gabbiadini Thorsby e Jankto, scatti sulle corsi esterne con Ekdal e Vidal a completare il reparto. La prima volta dopo tanto tempo che Quagliarella non parte dal primo minuto in un match di campionato. Quindi ora la coppia Bonazzoli-Gabbiadini dovrà portare per la seconda volta in stagione una vittoria al più presto.