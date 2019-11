1′- Inizio match.



FORMAZIONI UFFICIALI

20:00- FORMAZIONE UFFICIALE TORINO (3-5-1-1): Sirigu-Izzo-Bremer-Lyanco-Aina-Baselli-Rincon-Meitè- Ansaldi-Verdi-Belotti. All. Mazzarri

19:50- FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny-Cuadrado-Bonucci-De Ligt-De Sciglio-Pjanic-Bentancur-Matuidi-Bernardeschi-Dybala-C. Ronaldo. All. Sarri



PROBABILI FORMAZIONI

19:00- PROBABILE FORMAZIONE TORINO (3-5-1-1-): Sirigu-Izzo-Lyanco-DjDji-De Silvestri- Baselli-Lukic-Meité- Ansaldi-Verdi-Belotti. All. Mazzarri

18:45- PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny-Cuadrado-Bonucci-De Ligt-Alex Sandro-Khedira-Bentancur-Matuidi-Bernardeschi-Dybala-C. Ronadlo. All.Sarri

Il derby della Mole chiude il trittico delle partite di questo sabato. La Juve saprà il risultato dell’Inter nel pomeriggio e quindi dovrà sapere se basta un punto o costretta sempre a vincere per non perdere il primato. Il Torino, invece, vuole fare risultato per uscire dalla crisi nella quale ormai da tempo è caduto. Mazzarri, infatti, rischia talmente tanto che con una sconfitta non sa se rimarrà anche la prossima giornata, quella prima della sosta di novembre. I bianconeri, dopo la vittoria casalinga con il Genoa nel turno infrasettimanale, sono primi in classifica con 26 punti e presentano delle migliori difese del torneo mentre il Torino ha rimediato appena due punti nelle ultime 5 giornate.

Mazzarri sembra intenzionato a lanciare in campo dal primo minuto Verdi alle spalle dell’unica punta Belotti. In difesa ci dovrebbero essere Izzo, Lyanco e Djidji. Sarri, invece, dovrebbe confermare il modulo 4-3-1-2 con Bernardeschi sulla trequarti a supporto del duo d’attacco formato da Cristiano Ronaldo e Dybala. In mediana, Khedira, Bentancur e Matuidi dovrebbero essere i titolari. in porta ancora Szczesny che rileva Buffon e cercherà di non subire gol stasera.