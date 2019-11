Superlega; Trentino-Verona 3-2: vittoria sofferta degli uomini di Lorenzetti. Conquistata la vetta per un turno

TRENTO VINCE IL TIE BREAK E L’INCONTRO 3-2

16.14- Muro vincente di Giannelli. Vittoria sofferta.

15:14- Errore in battuta di Sole.

14:14- Attacco di Boyer che schiaccia sulle mani di Russell ed è annullato il match point.

14:13- Vettori di muro ed è match point.

13.13- Boyer non riesce a far passare il pallone e si porta il punto del pareggio a casa.

13:12- Giannelli di pallonetto.

12:12- Schiacciata di Candellaro che termina di poco fuori.

QUARTO TIME OUT

12:11- Schiacciata di Giannelli che non lascia scampo alla difesa veronese.

11:11- Birararelli grande muro che riesce a beffare la difesa di Trento.

TERZO TIME OUT

11:10- Verona accorcia con una schiacciata finita sulla linea di Asparu.

11:9- Muro di Giannelli che termina fuori.

11:8- Riesce a schiacciare Russell e spiazza tutti. Meno tre per Verona.

10:8- Boyer errore in battuta. Due punti di vantaggio Trento.

9:7- Ancora Giannelli che con schiacciata riesce a disintegrare la difesa di Verona.

SECONDO TIME OUT

8:7- Muro di Giannelli.

7.7- Pareggio di Giannelli in muro.

6:7- Spirito con una bellissima palla al centro capovolge il risultato.

6:5- Schiacciata di Russell.

PRIMO TIME OUT

5.5- Muro di Birarelli.

5:4- Grande ace di Lisinac.

4:4- Pareggio di Boyer lesto a vedere una crepa nel muro di Trento.

4:3- Muro di Russell.

3:3- Giannelli riesce a pareggiare i conti.

1:2- Sole riesce a realizzare un bel punto.

1:1- Verona pareggia con Asparu grazie a una schiacciata forte.

1:0- Kovacevic con la schiacciata riesce a fare punto.

QUARTO SET A VERONA CHE MANDA TRENTO AL TIE BREAK (2-2)

19:25- Muro vincente di Birarelli che dà il tie break ai veronesi.

19:24- Match point Verona con Boyer e il suo muro.

19.23- Giannelli riesce a recuperare ancora una volta.

15:22- Timida reazione Trento con il formidabile Russell.

14:21- Schiacciata di Boyer che termina sulla linea del campo di Trento.

14:20- Schiacciata di Lisinac sbagliata.

11:16- Kovacevic riesce a schiacciare ma la palla termina fuori.

TERZO TIME OUT

11:15- Birinelli ottima la partita la sua.

9:14- Verona prende il largo con le schiacciate di Boyer e Birarelli.

SECONDO TIME OUT

5:8- Giannelli sbaglia ancora e Verona sembra giocare come nel terzo set.

PRIMO TIME OUT

5:6- Schiacciata di Russell stavolta termina fuori di poco.

5:5- Russell riesce a fare punto con un pallonetto inatteso.

4:5- Giannelli ricezìone perfetta.

3:5- Errore in battuta di Giannelli.

3:4- Grebenikov riesce a schiacciare, ma manda la palla fuori.

3:3- Schiacciata di Russell con la palla che termina di poco fuori.

3:2- Grande battuta di Boyer che termina fuori.

2:2- Lisinac errore in battuta.

2:1- Riesce Boyer a schiacciare ma la palla termina fuori.

1:1- Boyer ha la meglio sul muro.

1:0- Giannelli apre le danze con una bella battuta.

MATCH RIAPERTO CON LA VITTORIA NEL TERZO SET DI VERONA (2-1)

21:25- Verona apre la partita con Spirito che alza per Boyer che manda palla nel campo di Trento.

21:24- Errore di Boyer. Match point annullato.

20:24- Errore in battuta di Vettori. Match point Verona.

20:23- Schiacciata pesante di Kovacevic.

19:23- Muro di Giannelli fallito.

19:22- Asparu riesce a schiacciare con la palla che termina fuori.

18:22- Con la palla di Kovacevic che termina fuori, Verona prende il largo.

18:20: Kovacevic alza per Russell con la palla che termina di poco alta sopra la rete.

17:19- Ace di Giannelli.

SECONDO TIME OUT

16:19- Schiacciata di Giannelli che tocca Boyer e termina fuori.

15:19- Giannelli va di pallonetto e beffa la difesa veronese.

14:19. Sole fa prendere l’allungo a Verona che sta per conquistare il terzo set.

13:18- Asparu grande fendente che spiazza Trento.

13:17- Sole grande muro e manda avanti Verona di quattro.

13:16- Errore in battuta di Kovacevic.

13:15- Errore in battuta di Spirito.

12:14- Muro di Boyer.

12:13- Giannelli alza per Kovacevic che non lascia scampo alla difesa veronese.

11:13- Battuta sbagliata da Russell.

11:12- Lisinac accorcia le distanze con un fendente pericoloso.

10:12- Grande recupero Trento con le schiacciate di Giannelli e Kovacevic.

7:11- Muro di Vettori sbagliato.

7:10- Punto Kovacevic con schiacciata potente.

6:10- Schiacciata di Sole che buca le mani di Giannelli e riesce a fare punto.

6:9- Muro di Giannelli perfetto.

5:9- Muro di Giannelli sbagliato.

5:8- Kovacevic non sbaglia e sulla linea manda la palla dopo una potente schiacciata.

4:8- Candellaro schiaccia, ma Sole riesce a fare un grande muro.

4:7- Sole pallonetto e punto.

4:6- Schiacciata di Kovacevic con Sole che non riesce a prendere bene la palla in difesa.

3:6- Sole di muro non lascia scampo Trento.

3:5- Kovacevic riesce a ritrovarsi e realizza il punto.

PRIMO TIME OUT

2:3- Giannelli stavolta il muro non riesce e la palla termina fuori.

2:2- Giannelli riesce con un muro a disintegrare la difesa veronese.

1:2- Vettori schiaccia ma la palla termina fuori.

1:1- Vettori con un muro risponde al vantaggio scaligero.

0:1- Ace di Sole.

TRENTO VINCE ANCHE IL SECONDO SET E SI PORTA SUL 2-0

25:22- Muro di Giannelli che realizza l’ultimo punto di questo secondo set.

24:22- Match point Trento con la battuta di Russell.

23:22- Trento con Russell riesce a stare avanti. Due le sue ultime battute consecutive.

22:21- Lisinac batte e porta in vantaggio Trento.

21:21- Spirito pareggia con un forzuto muro.

21:20- Sole manda fuori la battuta e consegna servizio Trento.

20:20- Spirito con una schiacciata pareggia ancora una volta.

20:19- Schiacciata pesante di Lisinac.

19:19- Boyer con un muro porta in parità Verona.

19:18- Giannelli con un muro perfetto porta avanti la sua squadra.

18:18- Schiacciata di Sole che riesce a beffare e a disintegrare la difesa trentina.

18:17- Ace di Giannelli.

17:17- Spirito prende la palla su schiacciata di Lisinac ma la palla termina fuori.

16:17- Schiacciata di Giannelli che termina fuori.

16:16- Muro di Kovacevic sbagliato, con la palla che termina in rete.

QUARTO TIME OUT

16:15- Boyer la sua schiacciata perfora la difesa trentina.

16:14- Ace di Birarelli.

16:13- Batttuta sbagliata da Lisinac.

TERZO TIME OUT

16:12- Battuta sbagliata da Boyer.

15:12- Battuta sbagliata da Russell. Punto Verona.

15:11- Grande schiacciata di Kovacevic che non lascia scampo alla difesa veronese.

14:11- Giannelli ha ragione muro che ha funzionato. Lo salva il video check.

13:12- Muro sbagliato di Giannelli, ma si va a video check.

13:11- Muro di Giannelli perfetto.

12:11- Muro di Birarelli che sbaglia e fa passare la palla della schiacciata di Russell.

11:11- Giannelli non fa muro preciso e Spirito lo beffa trovando il punto del pareggio.

11:10- Muro di Boyer che funziona e accorcia Verona.

SECONDO TIME OUT

11:9- Tornata avanti più due Trento con un muro sbagliato di Boyer.

10:9- Ancora Ace di Vettori.

9:9- Ace di Vettori.

8:9- Russell con una schiacciata riapre i giochi.

7:9- Sole riesce con un bel muro ad avere la meglio sulla difesa di Trento.

7.8- Ancora Verona conduce, ma Trento trova il settimo punto con il muro di Kovacevic.

5:7- Gran recupero di Verona con la palla che termina fuori di Giannelli.

PRIMO TIME OUT

5:3- Alzata di Kovacevic con Spirito che lo contrasta ma non ce la fa e quindi punto Trento.

4:3- Zanotti gran bella schiacciata che termina fuori però. Punto Trento.

3:3- Boyer schiacciata che fa terminare la palla in campo di Trento.

3:2- Donati grande muro.

3:1- Muro di Birarelli che fallisce con la palla che termina fuori.

2:1- Giannelli che stavolta non sbaglia e la palla termina in campo.

1:1- Giannelli muro e perde la palla che termina fuori consegnando il pareggio a Verona.

1:0- Battuta sbagliata da Boyer. Primo punto per Trentino.

PRIMO MATCH A TRENTO CHE BATTE 25-22 VERONE E SI PORTA SULL’1-0

25:22- Russell chiude il match e realizza il set point con una grande schiacciata.

24:22- Giannelli grande spirita su una schiacciata che beffa la difesa veronese. Match point a disposizione per Trento.

23:22- Spirito gran muro.

23:21- Vettori realizza un altro punto e si porta avanti di più due.

22:21- Schiacciata di Zanotti che non lascia scampo alla difesa trentina.

22:20- Muro di Birarelli che stavolta riesce.

22:19- Muro di Birarelli che porta però la palla fuori.

21:19- Servizio di Vettori che non lascia scampo alla difesa veronese.

SECONDO TIME OUT

20:19- Ancora un muro perfetto di Boyer.

20:18- Muro di Boyer.

20:17- Trento arriva a +3 grazie alle schiacciate due consecutive di Kovacevic.

19:16- Battuta realizzata perfettamente da Kovacevic con la difesa di Verona che getta fuori.

18:16- Muro di Giannelli spietato, ma la palla termina fuori e Verona realizza un altro punto.

18:15- Muro di Kovacevic con la palla che termina a terra e trionfa.

17:15- Schiacciata di Boyer che frantuma la difesa trentina e fa punto.

17:14- Battuta sbagliata da Giannelli e altro punto Verona.

17:13- Schiacciata di Sole con la palla che termina fuori.

16:13- Battuta sbagliata da Lisinac.

16:12- Muro di Candellaro che riesce a portare la palla nella parte scaligera.

15:12- Errore di Giannelli a muro e Verona conquista il servizio.

15:11- Schiacciata di Lisinac che rompe il muro veronese.

14:10- Punto per Lisinac su battuta.

12:10- Giannelli proprio quando Verona stava rimontando porta avanti la sua squadra.

PRIMO TIME OUT

10:7- Kovacevic mostra la sua forza con le sue battute roventi.

6:4- Recupero Verona con il suo uomo migliore Birarelli.

5:1- Trento subito legittima il risultato e si porta su +4.

0:1- Schiacciata di Boyer e porta in vantaggio Verona.

Match iniziato

FORMAZIONI UFFICIALI

17:55- FORMAZIONE UFFICIALE TRENTO: Russell-Vettori-Giannelli-Candellaro-Kovacevic-Lisinac. All. Lorenzetti

17:52- FORMAZIONE UFFICIALE VERONA: Birarelli-Boyer-Donati-Spirito-Zanotti-Sole. All. Grbic



PROBABILI FORMAZIONI

16:10- PROBABILE FORMAZIONE TRENTO: Russell-Vettori-Giannelli-Candellaro-Kovacevic-Lisinac. All. Lorenzetti

16:00- PROBABILE FORMAZIONE VERONA: Birarelli-Boyer-Donati-Spirito-Zanotti-Sole. All. Grbic

Dopo conquistato il bottino pieno a Vibo Valentia, Trento si appresta a giocare la gara casalinga contro il Verona per rafforzare il primato in classifica e superare Civitanova che dovrà mantenere il turno di riposo. Sull’1 a 1 è Kovacevic in Calabria a prendere per mano i suoi, che dominano anche in virtù dell’efficacia in battuta. E’ lui ha spezzare l’equilibrio anche nel quarto set, dando il là al mini-break dal 19-19 al 22-19 che consegna il match agli ospiti.

L’Itas Trentino non avrà particolari problemi di formazione e il tecnico marchigiano potrà scegliere liberamente quale coppia di schiacciatori di posto 4 inserire nello starting six. Trentino Volley in questa circostanza scenderà in campo per la 820ª partita ufficiale di sempre e andrà a caccia della 573ª vittoria assoluta, eventualmente la 300ª di sempre di fronte al proprio pubblico, che potrà di nuovo ammirarla dal vivo già mercoledì 13 novembre nel match casalingo contro Piacenza.

Il nuovo corso della Calzedonia Verona, che ha riportato su una panchina di Superlega l’allenatore bulgaro Radostin Stoytchev è iniziato con due vittorie casalinghe ed una sconfitta sul campo di Perugia. Gli scaligeri hanno subito mosso la propria classifica, confermando di poter essere la mina vagante del torneo e di poter ambire ad una posizione di prestigio nel campionato italiano.