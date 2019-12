15.10 – PROBABILE FORMAZIONE CAGLIARI ( 4-3-1-2): Rafael; Faragò, Klavan, Pisacane, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone.

15.10 – PROBABILE FORMAZIONE LAZIO ( 3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Si chiude la 16esima giornata di campionato con la sfida tra Cagliari – Lazio, match importante per i biancocelesti per rimanere attaccati alla vetta.

CAGLIARI – LAZIO, LA PRESENTAZIONE DEL MATCH

Il posticipo della 16esima giornata di campionato vedrà sfidarsi Cagliari – Lazio match importante per entrambe le formazioni per rimanere nelle zone alte della classifica. Maran vuole continuare a stupire con il suo Cagliari e vuole riagganciare la Roma al quarto posto che ha vinto per 3 a 1 contro la Spal: il tecnico dei sardi conferma il 4-3-1-2 con Naingollan dietro alle due punte Joao Pedro e Simeone. Olsen e Rog squalificati, con Rafael confermato in porta visto l’infortunio di Cragno e centrocampo formato da Nandez, Cigarini e Ionita. Dopo aver fatto riposare quasi tutti i titolare giovedì, Inzaghi si affida al suo 3-5-2 non preservando nessuno in vista della SuperCoppa contro la Juventus: in attacco Immobile con Correa, sulle fasce Lazzari e Lulic, nonostante i controlli clinici svolti in settimana. In difesa gioca di nuovo Luiz Felipe con Acerbi e Radu. È la stessa formazione che ha battuto la Juventus nell’ultima giornata di campionato.