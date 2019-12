LIVE Fiorentina-Roma, Serie A: streaming, probabili formazioni e diretta scritta del match, oggi, 20 dicembre

LIVE Fiorentina-Roma, Serie A: la presentazione del match

Fiorentina-Roma è l’anticipo del venerdì che apre il week-end della diciassettesima giornata di Serie A. Turno di campionato che, dunque, propone una vera e propria “classica” del nostro campionato, tra due squadre blasonate e che, negi anni, hanno dato vita ad accese rivalità. Ad affrontarsi stasera, sono però due squadre che giungono alla partita da momenti di forma completamente diversi: la Fiorentina ha raccolto, infatti, un solo punto nelle ultime cinque gare di campionato, ed il pareggio ottenuto contro l’Inter ha il sapore del blando paliativo per una squadra che staziona più vicina alla zona retrocessione e ha già dovuto ridimensionare le proprie ambizioni. La Roma di Fonseca è lanciata, invece, nella corsa a un posto Champions e, complici gli ultimi quattro risultati utili consecutivi, hanno staccatoil Cagliari al quarto posto e si trovano a quota 32 in classifica.

LIVE Fiorentina-Roma, Serie A: precedenti, curiosità e statistiche

E’ l’ottantunesima volta che le due squadre si affrontano al “Franchi” di Firenze, con un bilancio che sorride ai padroni di casa: la Fiorentina ha, infatti, vinto 33 degli 80 incontri disputati contro la Roma tra le “mura amiche”, a fronte di 15 vittorie giallorosse e 32 pareggi. I viola non perdono contro i capitolini da ben tre gare in campionato e punteranno, stasera, ad allungare la propria striscia positiva fatta di tre pareggi. Ritorna alla mente, inoltre, il sonoro 7-1 inflitto dai gigliati ai giallorossi, lo scorso 30 gennaio, durante gli ottavi di Coppa Italia. Fiorentina-Roma è, inoltre, incrocio che può vantare diversi “ex” illustri. Il primo che meriti menzione, è sicuramente Gabriel Omar Batistuta: il “Re Leone” ha vestito la maglia della Fiorentina per nove anni, vincendo una coppa Italia e una Supercoppa italiana, prima di mettere il sigillo alla propria carriera italiana vincendo uno scudetto in maglia giallorossa. Lo stesso Vincenzo Montella, attuale allenatore della viola, occupa un posto d’onore nella memoria dei tifosi giallorossi: l’areoplanino ha difeso i colori della lupa dal ’99 al 2009 (con alcune parentesi estere nel mezzo), ed è diventato il solo giocatore a segnare ben 4 reti in una sola stracittadina: Roma-Lazio 5-1 datata 11 marzo 2002.

La storia più recente riporta ad altri nomi quali quelli di Kalinic e Veretout (che proprio in estate si è trasferito da Roma a Firenze), e ad un intrigante, potenziale, intreccio di mercato: le ultime notizie vorrebbero, infatti, la Fiorentina interessata ad Alessandro Florenzi, capitano, messo ormai ai margini del progetto giallorosso.

LIVE Fiorentina-Roma, Serie A: streaming e diretta tv del match

LIVE Fiorentina-Roma, Serie A: Le probabili formazioni del match

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Vlahovic. Allenatore: Vincenzo Montella

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti, Dzeko. Allenatore: Paulo Fonseca

LIVE Fiorentina-Roma, Serie A: la diretta scritta del match a partire dalle 20:45

