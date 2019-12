11.35 – PROBABILE FORMAZIONE INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; Lukaku, Lautaro. All. Conte

11.35 – PROBABILE FORMAZIONE BARCELLONA ( 4-3-3): Neto; Wague, Umtiti, Todibo, Firpo; Vidal, Rakitic, Aleñá; Perez, Suarez, Griezmann. All. Valverde

Ultima giornata di Champions con la sfida tra Inter – Barcellona partita in cui, gli uomini di Antonio Conte, si giocano il passaggio del turno.

INTER – BARCELLONA LA PRESENTAZIONE DEL MATCH

Sesta ed ultima giornata della fase a gironi di Champions League con la sfida dentro – fuori per gli uomini di Antonio Conte che sfideranno, al Meazza, il Barcellona. L’Inter, per passare, deve fare lo stesso risultato del Dortmund o meglio per accedere agli ottavi ma Conte, contro i blaugrana, deve fare i conti con le assenze pesanti di Barella e Sensi a centrocampo che saranno sostituiti da Vecino e Borja Valero che affiancheranno il titolare Brozovic: pochi dubbi per il tecnico che schiererà la difesa a 3 con Godin – De Vrij e Skriniar con in attacco la coppia Lautaro Martinez – Lukaku. Il lunedì pre partita è stato movimentato grazie ad una notizia dell’ultima ora: il 6 volte pallone d’oro Leo Messi non sarà convocato per la trasferta di milano. Il Barcellona, già qualificato e sicuro del primo posto, farà ampio turnover con quasi tutte le seconde scelte che affronteranno i nerazzurri, Nel 4-3-3 di partenza ci sarà Neto tra i pali, con Wague e Junior Firpo laterali di difesa accanto a Umtiti e Todibo. In mezzo al campo, accanto al giovane Aleñá, ci saranno Vidal e Rakitic