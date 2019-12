15.10 – PROBABILE FORMAZIONE ROMA ( 4-2-3-1): Mirante, Florenzi, Mancini, Fazio, Spinazzola, Diawara, Veretout, Under, Mkhitaryan, Perotti, Dzeko.

15.10 – PROBABILE FORMAZIONE WOLFSBERGER ( 4-2-3-1): Kofler, Novak, Sollbauer, Gollner, Schmitz, Schimid, Leitgeb, Ritzmaier, Liendl, Niangbo, Weiismann.

Ultima giornata anche di Europa League con la sfida tra Roma – Wolfsberger, importante per i giallorossi per passare il turno e andare ai sedicesimi.

ROMA – WOLFSBERGER, LA PRESENTAZIONE DEL MATCH

Sesta ed ultima giornata della fase a gironi dell’Europa League con la Roma che, in casa, si giocherà il passaggio del turno contro il Wolfsberger. Ai giallorossi, guidati da Fonseca, basta un punto stasera per passare il turno e il tecnico, durante la conferenza pre partita, ha annunciato che farà turnover: in porta ci sarà ancora Mirante che guiderà la difesa formata da Florenzi e Spinazzola terzini con Mancini e Fazio centrali. Under e Perotti saranno della partita al posto di Zaniolo e Pellegrini con Mkhitaryan che agirà alle spalle di Edin Dzeko. Gli austriaci, ultimi nel girone, arrivano all’Olimpico senza più niente da chiedere. In avanti c’è il solito Weissman, a quota sedici gol in stagione. Sulla trequarti ecco Liendl. Mohamed Sahli, tecnico ad interim che ha rilevato Gerhard Struber da quattro gare, sa che un successo prestigioso contro la Roma potrebbe costituire un passo importante verso la conferma.