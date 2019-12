Napoli-Genk LIVE Champions Lague: diretta scritta e dove vedere il match in tv e online

Napoli-Genk LIVE Champions League: la presentazione del match

Napoli-Genk è l’ultima gara del girone E di Champions League. Allo stadio San Paolo arriva l’avversario più “morbido” del raggruppamento, ultimo in classifica con un solo punto e già da tempo condannato ad una certa eliminazione. Il Napoli deve comunque stare attento: all’andata la gara finì 0-0 con gli azzurri bloccati nel punteggio e incapaci di perforare la difesa eretta dal portiere Coucke. Entrambe le squadre sono in “crisi” nei rispettivi campionati: il Napoli non vince dalla gara contro il Verona dello scorso 19 ottobre ed è mestamente scivolato al settimo posto in classifica. Il Genk, eliminato qualche giorno fa dalla coppa di Belgio per mano dell’Anversa (vittoriosa ai rigori), si è parzialmente rialzato grazie ad una vittoria esterna contro il Cercle Brugges, ma si trova comunque a metà classifica, in una posizione inpensabile ad inizio campionato. Tra i belgi spiccano le individulità di Samatta, Berge e Cuesta. Agli azzurri, che oggi dovrebbero proporre la coppia d’attacco Mertens-Lozano, basta un punto per passare in virtù del miglior score negli scontri diretti contro il Salisburgo.

Napoli-Genk Live Champions League: le probabili formazioni

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejòn, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Lozano. Allenatore: Carlo Ancelotti

GENK (3-4-3): Vandevoordt; Dewaest, Borges, Lucumi; Mahele, Berge, Hrosovsky, De Norre; Ito, Samatta, Ndongala. Allenatore: Hannes Wolf

Napoli-Genk LIVE Champions League. dove vedere la gara in diretta e streaming

Dove vedere Napoli-Genk? Per informazioni su come seguire live la gara di Champions in diretta tv e streaming, vi basterà cliccare sul seguente link.

Napoli-Genk LIVE Champions League: diretta scritta a partire dalle 18:55

Supernews vi offre la diretta scritta di Napoli-Genk a partire dlle 18:55. Restate in nostra compagnia per vivere tutte le emozioni di questo “match qualificazione” per i partenopei.