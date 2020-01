LIVE Discesa libera Rosa Khutor 2020, sci alpino femminile in diretta: inizio ore 10.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

DISCESA LIBERA ROSA KHUTOR 2020

Rosa Khutor, ventiduesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020

Discesa libera Rosa Khutor 2020: i pettorali di partenza

Dopo aver disputato il super G Bansko, la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020 si sposta in Russia per le due gare in programma sulla Rosa Khutor, ossia la discesa libera Rosa Khutor. Alle ore 10.30 italiane è previsto l’inizio della competizione, con la svizzera Corinne Suter che guida la classifica di specialità con sedici punti di vantaggio sulla statunitense Mikaela Shiffrin (assente, però, in questo weekend di gare). Di seguito i pettorali di partenza designati per la discesa libera Rosa Khutor, che saranno scelti ed estratti dopo la prova (che si disputerà alle 08.00):

Discesa libera Rosa Khutor: l’albo d’oro dello sci alpino femminile sulla Rosa Khutor

18 febbraio 2012, Coppa del Mondo 2011-2012: 1. Maria Höfl-Riesch (Germania) 2. Elisabeth Görgl (Austria) 3. Lindsey Vonn (USA)

12 febbraio 2014, XXII Giochi olimpici invernali: 1. Tina Maze (Slovenia), Dominique Gisin (Svizzera) 3. Lara Gut (Svizzera)

Sci alpino femminile, discesa libera Rosa Khutor 2020: dove seguirla in TV

La discesa libera Rosa Khutor sarà trasmessa in diretta sia da Rai Sport che da Eurosport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di RaiPlay, DAZN ed Eurosport Player.