08.50 – Benvenuti amici di SuperNews alla diretta scritta del match tra Federer e Djokovic, sfida che decreterà il primo finalista degli Australian Open. Il via del match è previsto per le 9.30.

Semifinale degli Australian Open che promette spettacolo con la super sfida tra Federer – Djokovic, scontro che varrà la prima finale dell’anno.

FEDERER – DJOKOVIC , PRESENTAZIONE DEL MATCH

E’ una super sfida quella ci aspetta per le semifinali degli Australian Open con la sfida tra Federer – Djokovic due grandi tennisti della nostra era che combatteranno per conquistare la prima finale dell’anno tennistico. E’ il cinquantesimo scontro in carriera tra i due e i precedenti sono a favore del nativo di Belgrado con 26 vittorie contro le 23 dello svizzero con l’ultimo scontro vinto da Federer alle ATP Finals vendicando la sconfitta di Wimbledon. Djokovic arriva benissimo alla sfida con Federer ed è favorito, mentre lo svizzero ha sofferto tantissimo contro Tennys Sandgren, vincendo dopo alcuni problemi fisici e soprattutto dopo aver annullato ben sette match point.