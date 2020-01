10.45 – PROBABILE FORMAZIONE LECCE ( 4-3-1-2): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Dell’Orco; Petriccione, Tachtsidis, Deiola; Mancosu; Babacar, Falco

10.45 – PROBABILE FORMAZIONE INTER ( 3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez

Si entra nel girone di ritorno con la 20esima giornata di campionato che vedrà sfidarsi Lecce – Inter con i nerazzurri che devono vincere per rimanere attaccati in vetta.

LECCE – INTER LA PRESENTAZIONE DEL MATCH

20esima giornata di campionato, la prima del girone di ritorno, che vedrà scendere in campo Lecce – Inter una sfida tra due squadre che hanno bisogno di punti per obiettivi diversi. Brutte notizie in casa Lecce per il mister Liverani che non avrà a disposizione Calderoni che non ha ancora smaltito un fastidio alla caviglia con Dell’Orco favorito per prendere il suo posto: in mediana spazio a Majer e Shakov mentre in avanti ballottaggio tra Babacar e Lapadula. Conte, invece, recupera per questa sfida Barella e Skriniar che saranno regolarmente in campo mentre dovrà far a meno di Bastoni alle prese con un attacco influenzale con Godin in vantaggio per sostituire il giovane difensore: Per il resto pochi dubbi con Sensi e Brozovic che affiancheranno Barella e in attacco la coppia insostituibile Lautaro – Lukaku, non convocato l’ultimo arrivato in casa Inter Ahsley Young.