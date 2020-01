12.50 – PROBABILE FORMAZIONE M.UNITED ( 4-2-3-1): De Gea, Wan Bissaka, Maguire, Lindelof, Young, Matic, Fred, Rashford, Lingard, James, Martial.

12.50 – PROBABILE FORMAZIONE M.CITY ( 4-3-3): Bravo, Walker, Garcia, Fernandinho, Mendy, Foden, Rodri, De Bruyne, Mahrez, Aguero, Sterling.

Semifinale della Carabao Cup che sa di Derby: stasera alle ore 21 ci sarà la sfida tra M.United – M.City che si giocheranno un posto per la finale.

M.UNITED – M.CITY LA PRESENTAZIONE DEL MATCH

C’è voglia di rivincita per Pep Guardiola che, nell’ultimo derby, è uscito sconfitto per 2 a 1 contro un ottimo United di Solsjkear: oggi, però, si gioca un’altra partita per la semifinale della Carabao Cup con le due squadre di Manchester che si giocano un posto in finale. Solsjkear deve fare i conti con gli ennesimi problemi di formazione che stanno condizionando, non poco, la stagione dei Red Devils: Pogba, dopo il rientro, non è ancora al top della condizione come anche McTominay e i due difensori Bailly e Rojo ancora fuori per infortunio. Il tecnico norvegese si affiderà a centrocampo a Fred e Matic che guideranno al difesa formata da Wan Bissaka, Maguire, Lindelof, Young: in attacco, unica punta, ci sarà Martial supportato da James, Lingard e Rashford. Molti problemi in meno, invece, per Guardiola che rispetto all’ultimo Derby avrà più scelta sulla formazione da schierare: ballottaggio in attacco tra Jesus e Aguero supportati da Mahrez e Sterling: centrocampo Rodri, De Bruyne e Foden con in porta Bravo al posto di Ederson.