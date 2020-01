9.20 – PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI ( 4-3-3): Meret, Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui, Elmas, Demme, Zielinski, Insigne, Milik, Lozano.

9.20 – PROBABILE FORMAZIONE LAZIO ( 3-5-2): Strakosha, Acerbi, Luiz Felipe, Bastos, Lulic, Milinkovic, Leiva, Parola, Lazzari, Caicedo, Immobile.

Quarti di finale di Coppa Italia con la sfida tra Napoli – Lazio dopo le vittorie nel precedente turno contro, rispettivamente, Perugia e Cremonese.

NAPOLI – LAZIO LA PRESENTAZIONE DEL MATCH

Quarto di finale di Coppa Italia da dentro/fuori per due squadre top del nostro campionato con la sfida tra Napoli – Lazio. Il Napoli di Gennaro Gattuso non riesce ad uscire dalla crisi di questa stagione che, attualmente, è molto negativa con l’11esimo posto in campionato: i partenopei devono fortemente puntare su questa competizione per risollevare il morale della squadra per provare a recuperare terreno in campionato. Oltre ai già infortunati Mertens e Koulibaly, il tecnico ex Milan dovrà far a meno di Allan: in porta si rivede Meret con Mario Rui, rientrato dalla squalifica, insieme a Manolas, Di Lorenzo e Hysaj. Novità anche a centrocampo con l’esclusione di Fabian Ruiz, con Demme che partirà titolare insieme a Zielinski e Elmas mentre pochi dubbi in attacco con il trio Insigne, Milik e Lozano. Qualche problema anche per Inzaghi che dovrà rinunciare a Luis Alberto che ha un piccolo affaticamento e sarà sostituito da Parolo: Caicedo verso la riconferma al fianco di Immobile, per il resto i soliti undici per il mister dei bianco-celesti.