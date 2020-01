LIVE Sassuolo-Torino: De Zerbi sfida Mazzarri, in caso di sconfitta rischia la panchina

Sassuolo-Torino 0-0

Serie A TIM, 20° giornata – Mapei Stadium (Reggio Emilia)



QUI TORINO

Momento felice invece per i granata. Il Torino, infatti, è reduce da due vittorie consecutive, e oggi cercherà di portare a casa i tre punti per entrare in piena zona Europa League. Nel match dell’andata la spuntò il Toro per 2-1, con le reti di Simone Zaza e Andrea Belotti, ai quali rispose il primo gol in Serie A di Ciccio Caputo. Attualmente i granata sono all’ ottavo posto, con 27 punti all’attivo. Oggi il tecnico dovrebbe schierare il 3-4-2-1: non convocato l’ex di turno Zaza per un attacco influenzale.

QUI SASSUOLO

Momento delicato e difficile in casa Sassuolo. I neroverdi, dopo le tre sconfitte consecutive, sono alla ricerca di una vittoria per dare la svolta a questo campionato, allontanandosi dalla zona retrocessione (che dista solo 5 punti). Oggi vincere darebbe una scossa alla classifica, in attesa dei match di domani. Il tecnico De Zerbi, in caso di sconfitta, rischierebbe la panchina, con un esonero che non è da escludere. Nel frattempo probabile il 4-2-3-1 con qualche cambiamento rispetto all’ultima gara giocata, quella persa a Udine per 3-0.

Sassuolo-Torino, probabili formazioni

PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakopolous; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All.: De Zerbi

PROBABILE FORMAZIONE TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti. All.: Mazzarri