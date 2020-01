9.00 – Benvenuti amici di SuperNews alla diretta scritta di questa seconda semifinale degli Australian Open che vederà sfidarsi Zverev – Thiem, match che si prospetta equilibrato e che ci consegnerà l’avversario di Novak Djokovic.

ZVEREV – THIEM LA PRESENTAZIONE DEL MATCH

Si conclude, con la seconda semifinale in programma, gli appuntamenti degli Australian Open che ci devono ancora regalare il secondo finalista che si giocherà il titolo contro Djokovic che, nella giornata di ieri, ha battuto Roger Federer con un netto 3 a 0. Oggi, in programma, c’è la sfida tra Zverev – Thiem: l’austriaco viene da una grande vittoria contro Rafa Nadal in un match nel quale ha messo in campo tutto il suo potenziale crescendo match dopo match in questo slam. Zverev, invece, ha fatto un percorso abbastanza netto arrivando in semifinale battendo Wawrinka ed ha concesso solamente un set in tutte le partite disputate: nonostante ciò i favori del pronostico danno per favorito Thiem che ha vinto 6 incontri su 8 contro il tedesco con l’ultimo match, giocato alle ATP Finals di Londra, finito a suo favore.