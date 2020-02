LIVE Sassuolo-Roma 3-0, cronaca e risultato in tempo reale: Djuricic cala il tris

Sassuolo-Roma 3-0 (7′ Caputo, 16′ Caputo, 26′ Djuricic)

Serie A TIM, 22° giornata – Mapei Stadium (Reggio Emilia)



LIVE SASSUOLO-ROMA, CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE



34′ Fallo di Obiang su Pellegrini. L’arbitro lo ammonisce con un cartellino giallo

29′ Brutto fallo di Santon su Kyriakopoulos. L’arbitro lo ammonisce con un cartellino giallo

26′ GOOOOOL!! Sassuolo in vantaggio!! Ha segnato Djuricic!! Il serbo cala il tris al Mapei Stadium: assist perfetto di Berardi che serve Djuricic!

25′ Boga! Occasione Sassuolo! Occasione per i neroverdi con Boga che sfrutta una disattenzione della difesa giallorossa e si invola verso la porta, Lopez para prontamente

24′ Fallo di Cristante su Berardi. L’arbitro lo ammonisce con un cartellino giallo

16′ GOOOOOL!! Sassuolo in vantaggio!! Ha segnato Caputo!! Contropiede dei neroverdi con Berardi che serve Toljan, il quale la crossa a Caputo, che non sbaglia anche questa volta e insacca il pallone in rete!

11′ Ci prova il Sassuolo con una punizione di Berardi: palla che viene respinta dalla difesa giallorossa

7′ GOOOOOL!! Sassuolo in vantaggio!! Ha segnato Caputo!! Ripartenza micidiale dei neroverdi con Djuricic che arriva in area, la crossa a Caputo, il quale supera prima Mancini poi con un destro insacca il pallone in rete!

6′ Cristante! Occasione Roma! Destro dal limite di Cristante, bravo Consigli a bloccarla

1′ Inizia Sassuolo-Roma! Primo pallone giocato dai neroverdi!

PRIMO TEMPO

20.33 – Sono oltre duecento i tifosi giunti appositamente a Reggio Emilia a seguire la propria squadra, nella curva a loro dedicata

20.20 – A dirigere l’incontro sarà il sign. Luca Pairetto, coadiuvato dagli assistenti Schenone e Vecchi. Il quarto ufficiale è il sig. Abbattista; al VAR Giacomelli e Preti.

20.07 – FORMAZIONE UFFICIALE ROMA (4-2-3-1): Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All.: Fonseca

20.05 – FORMAZIONE UFFICIALE SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Romagna, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All.: De Zerbi

20.00 – Gentili lettori di SuperNews, buonasera dal Mapei Stadium di Reggio Emilia da parte di Davide Corradini e benvenuti alla diretta scritta di Sassuolo-Roma. A tra poco con le formazioni ufficiali del match



QUI ROMA

Sassuolo-Roma mette in palio punti pesanti al Mapei Stadium in chiave Champions e in chiave salvezza. Solo Lazio, Atalanta e Juventus hanno segnato in casa più dei neroverdi, i giallorossi vantano invece la miglior difesa on the road. Il tecnico Fonseca dovrebbe proporre lo stesso undici titolare che ha fermato la Lazio nel derby della scorsa settimana: 4-2-3-1 con Lopez a difendere la porta; in difesa Smalling e Mancini saranno la coppia di centrali mentre sugli esterni agiranno Santon e uno tra Spinazzola e Kolarov; a centrocampo Kluivert e Under ai lati di Pellegrini, con Perotti pronto ad entrare a gara in corso; in attacco Dzeko.

QUI SASSUOLO

Torna la serenità in casa neroverde dopo le due prestazioni più che sufficienti delle ultime due giornate: la vittoria contro il Torino e il pareggio in casa della Sampdoria hanno dato nuove speranze al club emiliano. Pesante invece l’addio di Duncan, passato alla Fiorentina ieri dopo oltre 1300 giorni con maglia neroverde. Il tecnico De Zerbi dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1 con Consigli tra i pali; difesa a quattro con Toljan, Romagna, Ferrari e il greco Kyriakopoulos; in mediana Obiang e Locatelli, alle spalle dei trequartisti Boga e Berardi, a cui si aggiunge Djuricic, in vantaggio su Traorè; in attacco unica punta Caputo. Out Peluso per squalifica e Chiriches, ancora fermo ai box.

Probabili formazioni e come seguire Sassuolo-Roma in diretta streaming e tv su Dazn



Sassuolo-Roma, le probabili formazioni

PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi

PROBABILE FORMAZIONE ROMA (4-2-3-1): Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. Allenatore: Fonseca