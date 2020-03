Juventus: anche Bentancur lascia l’Italia

Non solo Higuain: la Juventus ha lasciato partire anche Rodrigo Bentancur. Il centrocampista uruguaiano è partito nella notte insieme a Gonzalo Higuain: i due sudamericani hanno lasciato l’Italia e sono tornati nei propri paesi per stare vicino alle proprie famiglie. Entrambi hanno effettuato il tampone (sottoposto a tutta la società dopo il caso positivo di Daniele Rugani) ed è risultato negativo. Così, come racconta la Gazzetta dello Sport, Bentancur e Higuain si sono recati all’aeroporto di Caselle con un certificato medico che dichiarava la loro negatività al test. Il motivo della partenza? La madre di Higuain risulterebbe malata e quindi l’attaccante argentino vuole starle vicino. Ignota, invece, la motivazione che avrebbe spinto Bentancur a lasciare il paese. I due hanno dovuto effettuare diversi scali, visto che i voli per l’Argentina sono tutti bloccati: insieme alle loro famiglie, hanno raggiunto prima la Francia, poi la Spagna e da lì hanno preso un volo diretto per il Sudamerica. Gli agenti dei due giocatori avrebbero avvisato la Juventus che ha dato l’ok per lasciare la quarantena e far partire i suoi giocatori. Quindi, dopo Ronaldo (partito già alcuni giorni fa alla volta di Madeira per stare vicino alla madre colpita da un ictus), lasciano l’Italia anche Rodrigo Bentancur e Gonzalo Higuain.