LIVE – Giuseppe Conte: “Tutta l’Italia sarà zona protetta. Campionato sospeso”

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato questa sera in una conferenza stampa straordinaria a Palazzo Chigi. La decisione principale è quella di rendere tutta l’Italia zona rossa e non solo la Lombardia e le 14 province. Nella conferenza è stata anche annunciata la sospensione dei campionati, tra cui la Serie A.

Ecco le parole del Premier:

Giuseppe Conte: “Tutti dovranno restare a casa. Campionato sospeso”

“Adesso non ci sarà più una zona rossa: tutti dovranno restare a casa, l’Italia sarà zona protetta. Purtroppo non c’è più tempo da perdere: aumentano i contagiati, le persone decedute e quelle in terapia intensiva. Dobbiamo fare tutti un sacrificio, dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa e per questo devono cambiare le abitudini e le misure per tutti gli italiani, me compreso. Dobbiamo farlo sin da subito e riusciremo a combattere l’avanzata del virus solo se tutti ci adatteremo a queste norme più stringenti. Sono pienamente consapevole della gravità di queste misure, ma sono stato costretto a farlo in modo deciso. Sono vietati gli spostamenti a meno di necessità strette: ci si può spostare solo per necessità primarie, per motivi di salute o lavoro. Vietati categoricamente gli assembramenti.

Posso annunciare che disponiamo anche la sospensione della Serie A, di tutti i campionati e di tutte le manifestazioni sportive a partire da domani mattina. Tutta Italia deve stare a casa, mi dispiace per i tifosi.”