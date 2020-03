Perugia – Benevento : Cronaca LIVE del Match di Serie B

Probabili formazioni:

Perugia (4-3-3): Vicario, Rosi, Sgarbi, Rajkovic, Di Chiara, Kouan, Carraro, Greco, Mazzocchi, Iemmello, Melchiorri. Allenatore Serse Cosmi

Benevento (4-4-2): Montipò, Maggio, Barba, Caldirola, Letizia, Kragl, Schiattarella, Viola, Improta, Insigne, Coda. Allenatore Filippo Inzaghi.

Questa sera, alle 21:00, si giocheranno in simultanea quasi tutti le partite di Serie B, compresa l’interessante Perugia – Benevento. La squadra umbra ospita allo Stadio Renato Curi la miglior squadra in assoluto del campionato, letteralmente inarrestabile. Stiamo parlando infatti di un Benevento primo in classico, a 17 punti di vantaggio dal Frosinone secondo. I campani hanno perso solo una partita delle 26 giocate in questa stagione, risalente al secco 4-0 incassato il 26 Ottobre a Pescara. Da allora, tra Novembre e Dicembre ha vinto ben 7 partite di fila, e tutt’ora ha attiva una striscia di 4 vittorie portate a casa. Storia totalmente diversa invece se andiamo ad analizzare il Perugia, con un umile tredicesimo posto e 33 punti collezionati. Sta passando sicuramente un momento difficile, infatti nelle ultime quattro partite ha sempre perso, non segnando nemmeno un goal. In questa sfida troveremo quindi uno degli attacchi meno prolifici della Serie B, contro la miglior difesa (appena 14 goal subito per il Benevento). La partita di andata finì 1 a 0 per i campani, la decise Armenteros al 20′.