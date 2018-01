Formula 1, Alonso in gara a Daytona: “Obiettivo tripla corona”

Gran Premio di Montecarlo, 24 Ore di Le Mans e 500 Miglia di Indianapolis.

Nel mondo automobilistico si chiama Tripla Corona e Fernando Alonso, due volte Campione dl Mondo di Formula 1, ha tutta l’intenzione di “indossarla”.

Al palmares dell’asturiano, che il Gp di Montecarlo lo ha già portato a casa, mancano quindi Le Mans e Indy e i suoi programmi per il 2018 prevedono la partecipazione ad entrambe le competizioni; in preparazione alla tappa di Le Mans ecco, nel week end, la 24 ore di Daytona; Alonso sarà al volante della Ligier JS P217; compagni di team Lando Norris e Phil Hanson.

Un appuntamento, quello statunitense che affascina, e non poco, lo spagnolo, che si è preparato con molta cura anche dal punto di vista fisico: “Ci sono molte sfide in una ; più facile può essere la guida di notte rispetto a quanto lo possa essere il traffico in pista. Dovremo superare molte vetture per molti giri. Devi prepararti molto bene, idratarti molto bene, sono 24 ore in cui restare molto concentrato per non commettere errori. Ancora: devi lavorare con i tuoi compagni di squadra, condividere e adattarti”.

Alonso, nei giorni scorsi ha anche presentato ai suoi fans il casco che indosserà per l’occasione: base bianca,la classiche strisce blu, gialle e rosse e sul retro, oltre al richiamo alla bandiera delle Asturie il lodo dell’evento e il layout del circuito con i colori della bandiera statunitense