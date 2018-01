Hamilton double face, l’ex fidanzata: “Come Dr.Jekyll e Mr.Hide”

Talvolta essere un campione nel proprio sport non corrisponde ad esserlo nella vita di tutti i giorni. Che Lewis Hamilton fosse un personaggio particolare, questo lo si era intuito più volte, in pista e fuori, ma che addirittura avesse una doppia personalità in pochi l’avrebbero pensato. I racconti della ex fidanzata del campione britannico, la modella Veronica Valle, lasciano pensare ad uno scenario degno del famoso romanzo dello scrittore scozzese Stevenson: “Sembrava dr. Jekyll e mr. Hide, cambiava umore continuamente”. Sono passati 3 anni dalla fine della relazione tra Hamilton e la Valle, ma gli aneddoti dalla stessa riportati danno un’immagine di Lewis quasi paradossale: “Una volta iniziò a sbraitare contro il pilota del suo jet sol perché si era permesso di utilizzare la toilette”. Roba da non credere. Addirittura Hamilton inveiva contro la modella,ridicolizzandola:“In compagnia dei nostri amici in vacanza, se per prima andavo a prendere da mangiare, mi etichettava come un Umpa Lumpa“. E infine spiega i motivi della fine della loro relazione: “All’inizio era molto premuroso nei miei confronti, ma poi è venuta fuori la sua vera natura. Mi sentivo quasi sfruttata, mi voleva solo per soddisfare i suoi bisogni carnali“. Racconti davvero paradossali quelli della Valle. Hamilton, ma che combini?