Formula 1, la nuova Red Bull svelata il 19 Febbraio

Quella appena iniziata sarà la settimana in cui saranno presentate ufficialmente le prime monoposto della nuova stagione di Formula 1.

Giovedì 15, infatti, sarà la Williams a rivelare per prima la nuova livrea; pochi giorni dopo, esattamente il 19 Febbraio, come si legge dalle pagina ufficiale della scuderia, sarà il turno della Red Bull, che precederà di qualche giorno la coppia Ferrari-Mercedes e la Mclaren.

Il tutto in previsione dei primi, attesissimi, test di Barcellona, in calendario da lunedì 26.

Tornando alla Red Bull, nelle ultime ore sia Daniel Ricciardo che Max Verstappen hanno rilasciato delle dichiarazioni moto interessanti che riguardano il recente passato ma che aprono anche nuovi scenari, magari destinati a non realizzarsi ma di certo suggestivi, per il futuro.

Max Verstappen ha mandato una stoccata nemmeno troppo velata alla Renault, che rifornisce i motori alla Red Bull; il pilota olandese applaude al lavoro della squadra, ma poi dichiara: “Penso che se avessimo avuto un motore Mercedes nella parte posteriore, non ci avrebbero visto proprio“.

Chiaro come per la nuova stagione Max si attenda una maggiore velocità di punta della sua monoposto.

Daniel Ricciardo, invece, sembra guardare al futuro, che per lui sognifica anche la ricerca di un contratto per il 2019, visto che il suo accordo con la Red Bull scade al termine della prossima stagione. Alla domanda relativa al possibile identikit del nuovo, eventuale, compagno di squadra l’australiano ha risposto: “Mi piacerebbe avere come compagno di squadra Lewis e provare a batterlo. Probabilmente mi daranno del bugiardo ma sarebbe il mio sogno avere un compagno molto veloce. Per due motivi: darei sempre il massimo e i riscontri che usciranno saranno sempre veritieri“.