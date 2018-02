Il patron del Team Yamaha Tech3, Hervè Poncharal, ha annunciato che sarà Hafizh Syahrin a scendere in pista nei prossimi test di Buriram, con la moto lasciata libera da Folger. Anche se per il pilota malese proveniente dalla Moto2 si tratta ufficialmente di un ingaggio relativo ai soli test da effettuarsi in Thailandia, lo stesso Poncharal lascia filtrare ottimismo sulla possibilità che sia proprio il ventitreenne malese il pilota che nella prossima stagione andrà ad affiancare Johann Zarco. Queste le parole del boss francese sulla sua scelta: “Sono davvero felice e onorato di avere la possibilità di schierare Hafizh Syahrin con noi per il test di Buriram. Dal momento in cui Jonas Folger ha annunciato di non poter correre nel 2018, abbiamo pensato a chi potesse essere il suo miglior sostituto. Dopo il test è stato deciso che Hafizh Syahrin sarebbe stata un’ottima scelta per il team. Al momento, sono solo tre giorni, ma sono più che convinto che Hafizh sarà in grado di mostrarci cosa può fare. Facciamo il test, sono molto ottimista ed entusiasta e poi, dopo Buriram, prenderemo una decisione definitiva” la sua chiosa.

Ottimista e determinato, e con lo sguardo rivolto al futuro, anche il pilota malese che ha commentato così il suo ingaggio al portale MotoGp.com: “Cercherò di fare del mio meglio durante i tre giorni di test in Thailandia. Ringrazio Hervè Poncharal e tutto il team Yamaha Tech3 per questa opportunità concessami. Per me è un sogno poter guidare una MotoGp. Spero di essere veloce e di mostrare a tutti il mio valore. Mi sono allenato duramente durante l’inverno e spero che questo lavoro ripaghi. Non vedo l’ora di iniziare”.