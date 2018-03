Ferrari, Vettel ha scelto il nome della sua SF71H: ecco Loria

Come ogni anno il tedesco Sebastian Vettel ha annunciato il nome della monoposto che guiderà durante la stagione. Quest’anno è toccato alla Ferrari SF71H ricevere il “battesimo” del pilota della Rossa. La sua vettura numero 5 per la stagione 2018/19 si chiamerà Loria.

Ad annunciarlo è stato proprio lo stesso Vettel durante la classica cena di inizio stagione con la squadra. In un primo momento il nome Loria è stato interpretato male facendo pensare a Gloria, magari prendendo spunto dalla vecchia canzone di Umberto Tozzi, ma nel proseguimento della serata Vettel ha fermato sul nascere ogni dubbio specificando meglio il nome. La tradizione dunque continua. Il pilota tedesco, ormai dal lontano 2008, assegna ad inizio della stagione un nome alla propria vettura e per questa stagione, dunque, la sua Ferrari si chiamerà, ma solo per Seb, Loria.

Tutti i nomi delle vetture di Sebastian Vettel – Il pilota tedesco della Ferrari ha iniziato questa sua tradizione fin dai tempi della Toro Rosso quando nel 2008 chiamò la sua vettura STR3, Julie. L’anno successivo, con la Red Bull, toccò a Kate che divenne in seguito ad un incidente Kate’s dirty sister. Successivamente ci furono Luscious Liz e Randy Mandy, poi Kinkie, Kylie e Abbey fino ad Hungry Heidi e Suzie. Con il passaggio dalla Red Bull alla Ferrari, Vettel cambiò decisamente stile “italianizzandosi”. Nel 2015 fu il turno di Eva, l’anno dopo di Margherita e poi si arrivò alla vettura vice campione del mondo del 2017 Gina.

Questa stagione è il turno di Loria e la speranza è di vederla trionfare. Le premesse ci sono tutte e lo stesso Vettel ha fatto intendere di credere al titolo: “La massima soddisfazione è vincere il titolo al volante della Ferrari, il più grande team della storia della Formula Uno“