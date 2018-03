Formula 1, Gp Australia: Hamilton guida nelle libere, 4° e 5° tempo per le Ferrari

E’ Lewis Hamilton il più veloce nelle prove libere del Gran Premio di Australia.

Il Campione del Mondo in carica ha ottenuto il miglior tempo in entrambe le sessioni di prove con il miglior tempo assoluto di 1’23”931; alle spalle dell’inglese da segnalare l’ottima prestazione di Max Verstappen, che piazza la sua Red Bull al secondo posto, staccato di soli 127 millesimi.

L’olandese precede la seconda Mercedes, quella di Bottas, staccato di quasi tre decimi dal suo caposquadra.

Per trovare le due Ferrari bisogna arrivare nell’ipotetica seconda fila, visto il quarto tempo di Raikkonen, che precede Sebastian Vettel; il tedesco rimedia circa mezzo secondo da Hamilton, che ha impressionato anche nel passo gara.

Da segnalare al sesto posto la Haas di Grosjean, che precede la seconda Red Bull, quella del’idolo di casa Daniel Ricciardo, condizionato nelle sue prestazioni da un problema alla sospensione anteriore; il surriscaldamento degli scarichi ha invece rallentato la Mclaren di Alonso, che conquista un comunque interessante ottavo tempo.

Nelle posizioni di retrovia delude la Force India, che si piazza al 12° posto con Perez e addirittura al 15°con Ocon; indietro anche la nuova Williams che ottiene il 14° tempo con Stroll e il 18° col debuttante Sirotkin. Chiude la classifica la coppia della Sauber Alfa Romeo, con Ericcson che precede Leclerc.