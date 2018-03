Formula 1, Raikkonen: “Abbiamo lavorato bene, vogliamo essere davanti in tutte le gare”

Silenzioso, come sempre.

Iceman non si smentisce mai,nemmeno alla vigilia del Campionato 2018, nel quale dovrà conquistarsi la riconferma al volante della Rossa del Cavallino, dal momento che il suo contratto andrà in scadenza ala fine della stagione.

Anche durante i test di Barcellona la presenza del finlandese si è percepita poco, a parte un acuto nelle ultime ore; a sua parziale discolpa alcuni malanni fisici che gli hanno tolto qualche ora di test supplementari.

Kimi Raikkonen si avvicina al nuovo campionato con l’obiettivo di migliorare quanto fatto nello scorso campionato; al finlandese si chiede costanza anche in ottica Campionato costruttori, senza dimenticare che l’ultimo titolo portato a casa dal Cavallino si deve proprio a lui, era il 2007; dunque Kimi sa come si porta a casa un titolo con la Rossa: “In una stagione lunga come questa bisogna esserci sempre, gara dopo gara“.

Tutto pronto dunque per l’esordio stagionale, con in tasca i dati immagazzinati nei test e gli obiettivi ben chiari: “Siamo contenti di come sono andati i test.Ovviamente ci sono delle cose da migliorare ma è normale che sia così. Il nostro obiettivo è sempre lo stesso,ovvero vincere le gare, faremo tutto il possibile per riuscirci. Già dall’Australia vogliamo portare a casa più punti possibili per iniziare al meglio“.