Lorenzo Baldassarri ha realizzato il miglior tempo nelle FP1 del Gp del Qatar, categoria Moto2. Sulla pista di Losail, il piota marchigiano in sella alla Kalex del team Pons HP40, ha realizzato il tempo di 2’01”601. Secondo tempo per il portoghese Miguel Oliveira (KTM Red Bull Ajo), staccato di due decimi, seguito a 63 millesimi di distanza da Romano Fenati (Kalex Marinelli Snipers), subito competitivo al suo debutto in Moto2. Nella top 10 si sono inseriti altri due italiani: Francesco “Pecco” Bagnaia (Kalex Sky VR46), 7°, e Mattia Pasini (Kalex Italtrans), 8°. Si è evidenziato comunque un grande equilibrio in questa sessione: i primi 17 sono racchiusi in meno di un secondo.

La sessione si è svolta in condizioni leggermente più favorevoli rispetto alla precedente sessione della Moto3. Sono arrivate delle nuvole a oscurare il sole battente, e questo ha contribuito ad abbassare leggemente le temperature atmosferiche e della pista. Da ricordare che però la gara di domenica si svolgerà in condizioni completamente differenti, dato che la classe di mezzo correrà al tramonto. Condizione sicuramente molto fastidiosa per i piloti, che dovranno gareggiare con il sole in faccia che potrebbe creare problemi sopratutto in staccata.

CLASSIFICA FP1 GP QATAR – 1. L.Baldassari (ITA-Kalex) 2’01”601; 2. M.Oliveira (POR-KTM) +0”236; 3. R.Fenati (ITA-Kalex) +0”289; 4. A.Marquez (SPA-Kalex) +0”352; 5. M.Schrotter (GER-Suter) +0”445; 6. J.Navarro (SPA-Kalex) +0”511; 7. F.Bagnaia (ITA-Kalex) +0”575; 8. M.Pasini (ITa-Kalex) +0”627; 9. R.Gardner (AUS-Tech 3) +0”728; 10. B.Binder (RSA-KTM) +0”751.