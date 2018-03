Enea Bastianini è stato il più veloce nella FP1 del GP del Qatar, categoria Moto3. Il riminese, in sella alla Honda del team Leopard, ha fermato i cronometri sul tempo di 2’07”741. Secondo tempo per lo spagnolo Aron Canet (Honda Estrella Galicia) staccato di soli 9 millesimi. Molto vicino anche l’autore del terzo tempo, l’altro pilota iberico Jorge Martin (Honda Del Conca Gresini), più lento di soli 21 millesimi rispetto a Bastianini. i tre sono stati molto più veloci rispetto alla concorrenza, staccata di almeno 8 decimi. Altri italiani sono riusciti a entrare nella top 10: 5° Marco Bezzecchi (KTM PruestlGP), 6° Andrea Migno (KTM Team Angel Nieto), 7° Fabio Di Giannantonio, compagno di squadra di Martin e 10° Lorenzo Dalla Porta, che condivide il box con Bastianini.

La sessione si è svolta in condizioni di pista molto calda (48° C la temperatura dell’asfalto), presumibilmente una temperatura superiore di una decina di gradi a quella in cui si svolgerà la gara di domenica. I piloti, che hanno accusato qualche problema di respirazione dovuto alla temperatura torrida, ne hanno approfittato per pulire la pista, molto sporca data la presenza di sabbia sul tracciato, e cominciare a prendere qualche riferimento sull’assetto. Diverse le scivolate dovute proprio alla mancanza di grip in traiettoria, problema comune di ogni inizio di week end sulla pista di Losail. Il circuito qatariota è circondato dal deserto, e il vento deposita sull’asfalto un’ampia quantità di granelli di sabbia. La Moto3, avendo lo svantaggio di girare per prima, si è trovata quindi nella scomoda situazione di girare su una pista completamente sporca. Molto difficile trovare i riferimenti giusti in queste condizioni, sopratutto in fase di frenata .

Sarà decisamente più importante la FP2 del pomeriggio, dal momento si svolgerà in condizioni pressochè identiche a quelle della gara. Sarà possibile seguirla in diretta su Sky Sport MotoGP alle 15:10.

CLASSIFICA FP1 GP QATAR – 1. E.Bastianini (ITA-Honda) 2’07”741; 2. A.Canet (SPA-Honda) +0”009; 3. J.Martin (SPA-Honda) +0”021; 4. J.Mc Phee (GBR-KTM) +0”800; 5. M.Bezzecchi (ITA-KTM) +0”836; 6. A.Migno (ITA-KTM) +0”836; 7. F.Di Giannantonio (ITA-Honda) +0”914; 8. K.Toba (GIA-Honda) +1”082; 9. J.Kornfeil (CZE-KTM) +1”176; 10. L.Dalla Porta (ITA-Honda) +1”211.