MotoGP Gp Qatar: dove vedere le qualifiche in diretta tv e streaming

Ritorna il Motomondiale con la prima gara della stagione in Qatar: le prove libere di ieri hanno messo davanti subito Dovizioso che ha dimostrato di avere un ottimo passo e punta alla prima vittoria stagionale.

Dovizioso super, bene Rossi. Riparte il Motomondiale con la prima gara ufficiale della stagione in Qatar sul circuito di Losail con la lotta per il titolo tra Dovizioso e Marquez, protagonisti della passata stagione, e Valentino Rossi a caccia del suo decimo titolo iridato. Le prove libere, che si sono svolte nella giornata di ieri, ha messo davanti a tutti Andrea Dovizioso sulla Ducati lanciando subito un segnale forte ai concorrenti diretti: bene Valentino Rossi che, nella prima sessione si è messo subito dietro a Dovizioso mentre nella seconda parte ha ottenuto un nono tempo con un ritardo di mezzo secondo dal pilota italiano. Bene anche il campione del mondo in carica Marq Marquez che si mette dietro al campione Italiano per mezzo secondo di ritardo ottenendo un terzo posto nella prima sessione e un sesto posto nella seconda. La lotta per la pole si è già infiammata: Dovizioso vuole partire a razzo ma viene tallonato subito sia da Marquez che da Rossi per una battaglia all’ultimo millesimo.

Dove vedere le qualifiche in diretta tv e streaming. La prima gara della stagione 2018 è offerta dalla piattaforma Sky che compre l’intero evento dalle prove libere del venerdì alla gara in programma domenica 18 Marzo. Sky mette a disposizione degli abbonati il canale dedicato alla MotoGp ( SkyMotoGp HD Canale 208) dove si potrà seguire in diretta le qualifiche che partiranno alle 17.20 ora italiana. Inoltre, Sky, mette a disposizione per i suoi abbonati l’applicazione Sky Go che permetterà di vedere le qualifiche in streaming. Per chi non ha l’abbonamento Sky c’è un’altra soluzione: TV8 trasmetterà le qualifiche in differita alle ore 19. La lotta per il titolo si accende: chi la spunterà in questa prima gara di stagione?